Salmo, il nuovo singolo con Nstasia è “Il cielo nella stanza”

Dopo aver spopolato con il suo ultimo album “Playlist”, Salmo rende disponibile il singolo “Il cielo nella stanza”, che sta ottenendo risultati da capogiro su Spotify. Il brano è una delle poche tracce romantiche presenti nel disco, una ballad in cui il rapper sardo si mette a nudo, nonostante “i versi d’amore mi fanno sentire uno stupido”. Anche il titolo richiama questa vena romantica del testo e fa pensare alla bellissima canzone di Gino Paoli “Il cielo in una stanza”. Il brano è interpretato da Salmo in featuring con Nstasia, una talentuosa autrice statunitense, che in passato ha scritto testi per interpreti del calibro di Macy Gray, Usher e Beyoncé, ma che oggi ha deciso di intraprendere la carriera come cantante solista. “Il cielo nella stanza” è stato prodotto da Salmo con Marco Azara e 2nd Roof.

I numeri da capogiro di Salmo

Nelle charts italiane di Spotify “Il cielo nella stanza” si classifica come il singolo con più stream, seguito da “Cabriolet” (feat. Sfera Ebbasta) e da “Stai Zitto” (feat. Fabri Fibra). I tre brani sono tutti tracce del nuovo album di Salmo “Playlist”, che così conquista le prime tre posizioni nella famosa piattaforma musicale. Ma le soddisfazioni per il rapper sardo non finisco qui: le altre canzoni del disco spopolano nella top ten di Spotify, lasciando solo il quarto posto a “Torna a casa” dei Maneskin e la nona posizione a “Taki Taki” di Dj Snake. Anche nella classifica italiana degli artisti più popolari su YouTube, Salmo sale fino alla vetta del podio, con oltre 9 milioni di visualizzazioni. Inoltre, va ricordato che a 24 ore dalla pubblicazione, “Playlist” ha fatto registrare ben 9.956.884 di stream su Spotify ed è riuscito ad abbattere in poche settimane il muro di 25 milioni di ascolti complessivi. Anche nelle classifiche di vendita Fimi / Gfk, Salmo ha debuttato in cima alla top ten, posizione che ha mantenuto anche successivamente.

Il tour a marzo 2019

Con molta probabilità il nuovo singolo “Il cielo nella stanza” sarà anche una delle canzoni che Salmo porterà sul palco nel prossimo marzo 2019, in occasione dell’attesissimo “Playlist tour”. La tournée nei palasport del rapper sardo sarà sicuramente l’occasione per presentare live tutti i brani contenuti nella sua ultima fatica discografica e che gli stanno regalando non poche soddisfazioni. Il tour comprende attualmente solo sette date dal 9 al 30 marzo 2019. Durante queste settimane Salmo attraverserà l’Italia, facendo tappa a Torino, Firenze, Napoli, Bologna, Padova, Montichiari (BS) e infine a Milano, al Forum di Assago. Queste sono tutte le date del “Playlist Tour”: