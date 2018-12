Ghali chiude il tour a Roma: info e scaletta del concerto

Il tour 2018 di Ghali è arrivato alla sua ultima tappa: oggi, 13 novembre, il cantante italo-tunisino si esibirà al Palalottomatica di Roma. “Dai palazzi ai palazzetti”, recita l’hashtag usato da Ghali durante tutto il tour. È proprio dietro questo concept che sono stati sviluppati i live nei palasport di tutta Italia: lo spettacolo, realizzato in collaborazione con Giò Forma e The Perseverance, racconta la storia in un ragazzo cresciuto nella periferia che riesce a far diventare i suoi sogni realtà. Il rapper milanese ha deciso di festeggiare in questo modo la scalata al successo che lo ha portato ad esibirsi davanti a migliaia di persone. Andranno in scena flashback della sua infanzia, visioni e momenti esoterici, animazioni stile cartoon: una riflessione dal passato al presente, oltre a un chiaro invito a credere sempre nei propri sogni. «Ho finalmente lo spazio e il tempo per farvi vivere un'esperienza, perché lo spettacolo che sto scrivendo sarà una cosa mai vista prima", queste le parole con cui Ghali ha presentato il suo tour, ora non resta che verificarle di persona.

13 novembre al Palalottomatica: tutte le info

Show finale del tour 2018 di Ghali, la data del 13 novembre al Palalottomatica di Roma sarà l’ultima occasione dell’anno per vedere l’esibizione live del rapper di “Cara Italia”. L’inizio del concerto è previsto per le ore 21. Ad ora, su circuito Ticketone sono disponibili biglietti per alcuni settori: parterre al prezzo di 34 euro + d.p., secondo anello numerato al prezzo di 32 euro + d.p. e terzo anello numerato al prezzo di 30 euro + diritti di prevendita. Il Palalottomatica si trova in Piazzale dello Sport 1, zona EUR di Roma: la struttura è facilmente raggiungibile in auto (dal Grande Raccordo Anulare: uscita 26 direzione EUR – Roma centro) e coi mezzi pubblici (in autobus o metropolitana linea B – fermata EUR Palasport). L’evento sarà visibile, in via eccezionale, anche in diretta streaming (a partire dalle ore 21) su Playstation 4 accedendo alla sezione “TV e video” nella dashboard della console.

La scaletta del concerto

Dopo la data zero dello scorso 18 ottobre a Mantova, il “Dai palazzi ai palazzetti” tour 2018 di Ghali è partito ufficialmente il 20 ottobre da Torino, per poi proseguire nelle arene indoor più importanti d’Italia. Nel corso del live saranno portate in scena tutte le sue canzoni più famose, da quelle contenute nel debut “Album” e nella raccolta “Lunga vita a Sto” agli svariati singoli che lo hanno portato al successo. Durante i precedenti show il rapper milanese ha perfino annunciato l’arrivo del nuovo disco, il secondo della sua carriera, previsto per il 2019. Di seguito la scaletta che, in tutta probabilità, Ghali seguirà durante il concerto di Roma: