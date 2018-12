Maneskin: il nuovo tour parte da Senigallia, tutte le info

Riaccendono i motori i Maneskin. La band rivelazione di X-Factor 2017 parte sabato 10 novembre con il nuovissimo “Il Ballo Della Vita Tour”, già interamente soldout da oltre un mese e che prenderà il via con la data zero al Mamamia di Senigallia (AN). Sarà la prima esibizione invernale per il quartetto di adolescenti che ha infiammato le classifiche nell’ultimo anno, dopo una serie di appuntamenti estivi che li hanno visti protagonisti sui palchi di festival internazionali e nella line-up di Milano Rocks, in apertura agli Imagine Dragons, per una performance sotto la pioggia che rimarrà nella storia della band, davanti a oltre sessantamila persone. Il concerto di sabato sera è previsto per le ore 21, con apertura cancelli alle 19. Non saranno in vendita ulteriori tagliandi in cassa, ma sarà possibile entrare nel locale a fine concerto per l’aftershow “Indie Invasion” al prezzo di 15 euro.

Le date del tour

Dopo la data zero a Senigallia, i Maneskin entreranno nel vivo del tour mercoledì 14 novembre all’Obihall di Firenze. La prima parte del tour si esaurirà poco prima di Natale con il concerto del 20 dicembre al Fabrique di Milano, per poi riprendere a inizio marzo dall’Estragon di Bologna ed andare definitivamente in archivio proprio a Milano, sempre al Fabrique. Questo il calendario completo dei concerti:

10 novembre – Senigallia (AN), Mamamia

14 novembre – Firenze, ObiHall

15 novembre – Padova, Gran Teatro Geox

17-18 novembre – Bologna, Estragon



23-24 novembre – Milano, Fabrique



30 novembre – Bari, Demodè Club



1 dicembre – Napoli, Casa Della Musica



6 dicembre – Brescia, Gran Teatro Morato



9 dicembre – Venaria Reale (TO), Teatro Della Concordia



12 dicembre – Firenze, Obihall



14-15 dicembre – Roma, Atlantico

20 dicembre – Milano, Fabrique

7-8 marzo – Bologna, Estragon

13 marzo – Firenze, ObIHall

15 marzo – Fontaneto d’Agogna (NO), Phenomenon

16 marzo – Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia



22 marzo – Padova, Gran Teatro Geox

24 marzo – Milano, Fabrique

30 marzo-6 aprile – Roma, Atlantico

7 aprile – Milano, Fabrique

“Il Ballo Della Vita”

I Maneskin sono freschi di pubblicazione del loro primo album, “Il Ballo Della Vita”, che ha già visto tutte le dodici tracce entrare nella Top 100 italiana e che è già stato certificato disco d’oro. “Morirò Da Re”, il singolo lanciato lo scorso marzo, si era fermato alla numero 2, mentre il più recente “Torna A Casa” è volato dritto alla numero 1. Ma anche canzoni non pubblicate come singoli hanno ottenuto risultati di rilievo, se si pensa che “Le Parole Lontane” è arrivata alla numero 5 e “L’Altra Dimensione” alla 6. Il disco è stato anticipato, il 24 ottobre scorso, dalla proiezione nei cinema di tutta Italia del documentario “This Is Maneskin”.

Una sfilza di riconoscimenti

La formazione composta da Damiano (19 anni), Victoria (18) Thomas (17) ed Ethan (17) sta continuando a collezionare riconoscimenti: trenta date soldout, più di cinquantamila biglietti venduti in poche ore, oltre cinquanta milioni di views su YouTube, più di sessantacinque milioni di streaming su Spotify, doppio disco di platino per il loro inedito “Chosen”, un platino per l’omonimo ep di debutto e doppia certificazione platino per il primo singolo in italiano uscito a marzo, “Morirò Da Re”, che ha debuttato alla numero 1 su iTunes.