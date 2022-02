Cosmo, chi è l'artista con La rappresentante di lista a Sanremo 2022

Cosmo, il cantautore italiano che si è fatto conoscere per "Quando ho incontrato te", salirà sul palco del Festival di Sanremo 2022 insieme a Margherita Vicario e Ginevra. Con La Rappresentante di Lista, tra i concorrenti della 72esima edizione del festival, intonerà "Be my baby" delle The Ronettes.

L’Ultima Festa

approfondimento

Sanremo 2022, la scaletta della quarta serata: ospiti e cantanti

L’irresistibile secondo singolo tratto dall’album omonimo del 2016, il secondo da solista per il musicista da Ivrea, è quello che lo afferma definitivamente. Una perfetta canzone pop calata nei ritmi e nei suoi della musica di disco. Un manifesto.

Le Voci

“L’Ultima Festa” era stato anticipato di qualche mese da “Le Voci”, traccia che apre il secondo disco post-Drink To Me di Marco Jacopo Bianchi. Un pezzo nel quale il piemontese fa i conti con il dualismo tra il vitalismo di feste e dancefloor e la realtà quotidiana. Il tutto immerso in un groove dimesso ma trascinante.

Sei La Mia Città

“Sei La Mia Città” è il primo singolo da “Cosmotronic”, il terzo album di Cosmo, uscito a inizio 2018. Un brano che ne consolida la cifra stilistica sia a livello di sound che di liriche. «Una dichiarazione d’amore ideale e utilizzabile da tutti a un punto fermo, un punto di ritorno, che sia la propria donna (o uomo), la famiglia, o proprio la città dove rifugiarsi dopo aver macinato chilometri da un palco ad un altro», così l’ha definita lo stesso Cosmo.

Quando Ho Incontrato Te

“Quando Ho Incontrato Te” è il terzo estratto da “Cosmotronic”, uscito come singolo lo scorso 23 marzo. Una canzone intima, riflessiva, lontana dai pezzi più “spinti” di Cosmo. Già prima di essere scelto come singolo, il brano era diventato tra i più cliccati ed amati dai fan. Un mese fa l’artista ha tirato fuori a sorpresa un ep con quattro versioni del brano.

Un Lunedì Di Festa

Non è uscito come singolo “Un Lunedì Di Festa” ma è stato sicuramente tra i brani più apprezzati da “L’Ultima Festa”. Una canzone d’amore sui generis, in perfetto stile Cosmo.

Turbo

Si tratta del secondo singolo da “Cosmotronic”, uscito ormai un anno fa. Una canzone con una genesi molto particolare, visto che nasce dal campione di un brano registrato in Siria del 2010 e da questa genesi è pienamente influenzato sia il brano che il vibrante video a corredo.

Mare Mare

La cover del grande classico di Luca Carboni condivisa con Colapesce è una chicca che Cosmo regala nell’estate del 2013. Il cupo electro-pop nel quale viene immerso il testo di Carboni è spiazzante ma funziona decisamente bene.

Abbracciala Abbracciali Abbracciati

Più che una cover in questo caso, un tributo. Cosmo ha sempre definito Lucio Battisti uno dei suoi punti di riferimento. E allora nel 2013 Cosmo si regala questa sua versione del Battisti meno nazional-popolare, quello di “Anima Latina”.

Le Cose Più Rare

“Le Cose Più Rare” è l’ultimo singolo ed il più fortunato del disco d’esordio da solista del musicista da Ivrea. È un Cosmo ancora molto legato alla dimensione meno dance dei Drink To Me, ma è quello che si impone all’attenzione del grande pubblico, fino a vincere il Pimi 2013 al Meeting delle Etichette Indipendenti per miglior disco d’esordio.

Cazzate

Altro brano non uscito come singolo da “L’Ultima Festa” ma che ha avuto grande riscontro tra i fan. Un brano che ricorda l’elettronica di Moderat fondendola con le riflessioni mai banali dell’ex Drink To Me.