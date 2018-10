Gazzelle: il nuovo album si intitola "Punk", ecco la tracklist

Gazzelle sta per tornare con un nuovo album: ecco la tracklist completa di “Punk”, in uscita a novembre

Gazzelle ha annunciato l’arrivo del suo nuovo album: si intitolerà “Punk” e uscirà il prossimo 30 novembre. In copertina una foto in bianco e nero, scatto di Antonio Cavalieri. Il disco è stato anticipato dai singoli “Tutta la vita” e “Sopra”.

Tutto sul nuovo disco “Punk”

Gazzelle ha esordito col suo fortunato debut album “Superbattito”, pubblicato per Maciste Dischi il 3 marzo 2017. A poco più di un anno e mezzo di distanza il cantautore romano è pronto a tornare con un nuovo lavoro in studio intitolato “Punk”. L’annuncio dell’uscita del nuovo disco è arrivato ieri, 22 ottobre 2018, attraverso un post da lui stesso condiviso sui social: svelata la copertina, la tracklist completa dell’album e anche la data di pubblicazione fissata per il prossimo venerdì 30 novembre. “Punk” conterrà 9 tracce, tra cui i due singoli già resi disponibili all’ascolto nelle ultime settimane: “Tutta la vita” e “Sopra”. L’album è stato prodotto da Federico Nardelli, la foto di copertina è di Antonio Cavalieri. Di seguito la tracklist del nuovo disco di Gazzelle:

Smpp Punk Sopra Tutta la vita Sbatti Non c’è niente OMG Scintille Coprimi le spalle

I due nuovi singoli: “Tutta la vita” e “Sopra”

Ad anticipare l’uscita di “Punk”, Gazzelle ha lanciato due nuovi singoli estratti dal nuovo album: si tratta di “Tutta la vita” e “Sopra”, pubblicati a poche settimane di distanza l’uno dall’altro. Il brano “Tutta la vita” è stato condiviso lo scorso 14 settembre, come primo assaggio del nuovo disco. Il cantautore ha raccontato la genesi della canzone con queste parole: «c’era odore di vernice fresca e le tende erano così lunghe che si arrotolavano sul pavimento nuovo, mai calpestato prima, nell’Airbnb in cui stavo dormendo a Milano per qualche motivo che non ricordo. Mi sembrava il posto perfetto per scrivere questa canzone, e anche il posto più sbagliato». Questo primo singolo è una ballad in cui si mischiano amarezza e verità, cinico e autoironico. Il pezzo è stato prodotto da Federico Nardelli e masterizzato da Giovanni Versari. Ad accompagnare l’uscita di “Tutta la vita” è stato condiviso un video ufficiale, scritto e diretto da Jacopo Farina ed interpretato da Melancholic Diva (AKA Gianluca Persia). Il secondo estratto da “Punk” è “Sopra”, singolo pubblicato il 12 ottobre 2018. Il brano è accompagnato da un videoclip diretto da Bendo, con la fotografia di Tommaso Terigi e lo styling di Tiny Idols: “il video è ambientato di notte, all’interno di un parcheggio illuminato dalle luci di un lampione e dai neon di un food truck parcheggiato. Lo storytelling mostra un’auto che accosta facendo scendere una ragazza che si dirige verso il suo alter ego, iniziando a scrutarlo. Si respira tensione e c’è attrazione e aria di sfida. Si attende solamente la prima mossa dell’altro. Un incontro/scontro, sensuale, tra due ragazzi che, attraverso una danza, si affronteranno, provocandosi e sfiorandosi, fissandosi negli occhi”. Gazzelle ripartirà in tour nel 2019, ad ora sono state annunciate due importanti date nei palazzetti: venerdì 1 marzo al Mediolanum Forum di Milano e domenica 3 marzo al PalaLottomatica di Roma. I biglietti sono acquistabili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati.