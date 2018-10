Giorgia svela la tracklist del nuovo album "Pop Heart"

Da oggi l’album di Giorgia “Pop Heart” è in preorder e pre-save e per l’occasione la cantante romana ha voluto fare un piccolo regalo ai suoi fan, rivelando la tracklist del disco e la partecipazione di ospiti speciali con cui ha duettato per alcune cover.

La tracklist di “Pop Heart”

Dopo aver dato diverse anticipazioni sui social, Giorgia ha finalmente svelato la tracklist del suo nuovo album di cover, “Pop Heart”, in uscita il prossimo 16 novembre. Si tratta di 15 brani di successo, scelti dalla cantante romana perché significativi nella sua vita e reinterpretati dalla sua magica e potente voce. Tre canzoni del disco vengono cantate in duetto con Eros Ramazzotti, Tiziano Ferro e Ainé. Questa è la tracklist completa di “Pop Heart”:

Le tasche piene di sassi (Jovanotti) Una storia importante – feat. Eros Ramazzotti (Eros Ramazzotti) Lei Verrà (Mango) Gli ostacoli del cuore – feat Elisa (Elisa e Ligabue) Dune Mosse (Zucchero e Miles Davis) Il conforto – feat Tiziano Ferro (Tiziano Ferro e Carmen Consoli) Sweet Dreams (Eurythmics) L’ultimo bacio (Carmen Consoli) I Will Always Love You (Whitney Houston) I Feel Love (Donna Summer) Anima (Pino Daniele) Open Your Heart (Madonna) L’essenziale (Marco Mengoni) Vivere una favola (Vasco Rossi) Stay – feat Ainé (Rihanna ft. Mikky Ekko)

Le Cover di “Pop Heart”

Con “Pop Heart” Giorgia è tornata a una passione che ha caratterizzato gli esordi della sua carriera di artista e interprete. Nella sua discografia di successo vanta, infatti, altri due album di cover, “Natural Woman (Live in Rome)” e “One More Go Round”, due dischi live contenenti brani di Aretha Franklin e le canzoni più famose del pop, del soul e del rock. In “Pop Heart”, Giorgia ha voluto scegliere quei brani che ha amato particolarmente e che hanno lasciato un segno nella sua vita, come “Le tasche piene di sassi”, che Jovanotti ha scritto e interpretato dopo la scomparsa di sua madre.

Vasco, Madonna, Zucchero e tanti altri interpreti illustri

D’altronde, la tracklist contiene nomi illustri del panorama musicale italiano, che hanno lasciato sicuramente un segno nella vita di Giorgia, ma anche nel cuore degli italiani e nella storia della musica in generale. Vasco Rossi, Madonna, Zucchero, Mango o Donna Summer sono solo alcuni dei cantanti con cui Giorgia si è voluta cimentare, reinterpretando alcuni loro brani di successo. “Pop Heart” è stato realizzato con la collaborazione di Michele Canova e uscirà con l’etichetta discografica Microphonica srl / Sony Music. Ora non rimane che attendere il tour di promozione dell’album o, magari, un instore tour per farsi firmare una copia del disco. “Pop Heart” è in preorder e pre-save in tutti gli store online autorizzati, dove è possibile ascoltare “Stay”, interpretato da Giorgia con Ainé. Per acquistare il disco si dovrà attendere il 16 novembre, quando “Pop Heart” arriverà sia nei negozi fisici che in quelli online.