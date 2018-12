Giorgia:a novembre il nuovo album "Pop Heart"

Giorgia torna il 16 novembre con un nuovo album dal titolo “Pop Heart” che raccoglie una serie di cover dei brani che la cantante ha più amato nella sua vita. Il disco esce con l’etichetta discografica Microphonica srl / Sony Music e con la collaborazione di Michele Canova.

"Pop Heart", il disco del cuore

"Pop Heart" è un disco dedicato agli amanti della musica e vuole essere un’occasione per riscoprire alcune delle canzoni più belle di sempre. Giorgia ha deciso di inserire nel nuovo album brani di diversi interpreti che hanno lasciato un segno nella sua vita e nel suo percorso artistico, perché «le canzoni sono strade che portano al cuore». Un cuore è presente anche nella copertina del disco, come vero protagonista del progetto discografico, reinterpretato in chiave ironica e contemporanea da Marco Bettini, il giovane artista pop romano che ne ha curato la grafica con lo studio BJF. Tutte le cover di “Pop Heart” sono state reinterpretate dalla magica voce di Giorgia e riarrangiate da Michele Canova e promettono di emozionare e sorprendere non solo i fan della cantante romana, ma anche chi ha ascoltato e riascoltato le canzoni scelte per il disco.

Un album di cover e un ritorno alle origini

“Pop Heart” non è il primo album di cover di Giorgia, che si è già cimentata nella reinterpretazione di brani famosi: una passione che la cantante nutre sin dall’inizio della sua carriera, registrando “Natural Woman (Live in Rome)” e "One More Go Round”. Si tratta di due album live contenenti alcuni brani di Aretha Franklin come “A Natural Woman” e “Chain of Fools” e alcune delle canzoni più famose del rock, del pop e del soul, reinterpretate dall’affascinante e potente voce di Giorgia. “Pop Heart” è così anche una sorta di ritorno alle origini, quando la cantante romana si divertiva a lasciare un’impronta di sé sulle canzoni che amava di più.

“Le Tasche Piene di Sassi” primo singolo estratto da “Pop Heart”

Tra le canzoni che Giorgia ha deciso di reinterpretare vi è “Le Tasche Piene di Sassi” di Jovanotti, secondo estratto dall’album del cantante romano “Ora”, pubblicato nel 2011. Il brano, scritto insieme a Franco Santarnecchi, è dedicato alla madre di Jovanotti, scomparsa nel 2010, un anno prima dall’uscita del disco. “Le Tasche Piene di Sassi” di Giorgia è il primo e unico singolo che anticipa l’uscita di “Pop Heart” e ne diventa il protagonista. La cover è stata pubblicata lo scorso 12 ottobre insieme a un messaggio sui social rivolto a Jovanotti: «Caro Lorenzo, il nostro Jova, tu sei parte della nostra storia, della nostra musica. Siamo cresciuti con te e tanto ci hai dato e ci dai con la tua arte, con il tuo modo di raccontare la vita. Per me è un onore interpretare questa tua meraviglia e spero di averlo fatto come merita. Io ce l’ho messa tutta!»