Giorgia annuncia altri due nuovi brani da Pop Heart

Dopo aver pubblicato il singolo principale del suo nuovo album “Pop Heart”, una magnifica cover di “Le Tasche Piene di Sassi” di Jovanotti, Giorgia anticipa due brani che faranno parte della tracklist del disco. Due pezzi molto diversi tra loro per storia, contesto e caratteristiche, i quali riusciranno a mettere in evidenza il grande talento e la versatilità della voce della cantante di Roma.

Annunciati due nuovi brani

Giorgia sfrutta ancora una volta i social per confidare ai suoi fan le novità sul suo nuovo disco di cover, “Pop Heart”: «Due titoli per voi: “I Will Always Love You” dell’immensa Whitney Houston e “Il Conforto” dove duetto con Tiziano Ferro. A presto altre notizie». I fan di vecchia data di Giorgia non saranno stupiti dalla scelta della canzone di Whitney Houston, un brano potente che la star ha spesso interpretato dal vivo nei suoi concerti.

Quanto al duetto con Tiziano Ferro, Giorgia ha lasciato tutti di stucco con “Il Conforto”, un brano scritto dal cantautore di Latina stesso con Emanuele Dabbono. Estratto dal disco “Il Mestiere della Vita” e prodotto da Michele Canova (lo stesso di “Pop Heart”) la sua prima interpretazione ha preso vita con Tiziano Ferro e Carmen Consoli. Ben presto, però, sarà Giorgia a infondere nuova anima in quello che è uno dei successi più recenti di Ferro. Questo brano ha ricevuto ben due dischi di Platino FIMI, superando le 100 mila unità di vendita.

L’annuncio dei due brani segue a stretto giro la release del primo singolo estratto dall’album, “Le Tasche Piene di Sassi”. Interpretato da Giorgia, questo brano è stato originariamente scritto da Jovanotti e Franco Santarnecchi per il disco “Ora” (2011). Una canzone carica di emozioni intense, una dedica di amore puro alla mamma di Lorenzo Cherubini, venuta a mancare poco tempo prima. Il singolo è già disponibile in streaming e digital download. “Pop Heart”, in uscita il 16 novembre 2018, sarà pubblicato per la Sony Music Italia.

La storia di “I Will Always Love You”

“I Will Always Love You” è un grande classico della storia della musica, scritto e originariamente registrato da Dolly Parton. La versione country della canzone è stata rilasciata la prima volta nel 1974 per dare un addio romantico a un compagno di vita e di lavoro, Porter Wagoner, dopo che la Parton si era decisa ad avviare una carriera da solista. Il brano è stato un grande successo e ha superato le aspettative di tutti, collocandosi per ben due volte a distanza di tempo al primo posto della Billboard Hot Country Song dopo che la canzone era stata utilizzata anche come colonna sonora del film “Il più bel casinò del Texas”. Nel 1992, Whitney Houston riscopre il pezzo e lo interpreta per la colonna sonora del film “Guardia del Corpo”, dove recita anche come protagonista femminile. La sua versione di “I Will Always Love You” rimane per ben 14 settimane al primo posto della Billboard Hot 100 e diviene uno dei brani più venduti di tutti i tempi. Si tratta anche della canzone più venduta in assoluto da un’artista solista donna. Il brano è tornato nelle classifiche nel 2012, dopo la tragica dipartita della Houston, ed è stato il secondo brano di sempre a raggiungere per due volte la top 3 in due periodi differenti.