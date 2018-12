Tiromancino: il nuovo album “Fino a qui” in uscita il 28 settembre

È ormai questione di giorni l’uscita del nuovo album dei Tiromancino dal titolo “Fino a qui”, prevista per per venerdì 28 settembre. Il disco, che viene pubblicato con l’etichetta discografica Sony Music, è stato prodotto da Federico Zampaglione e Antonio Marucci e conterrà non solo inediti, ma anche canzoni storiche della band, riarrangiate o reinterpretate insieme a grandi nomi della musica italiana. In alcuni post pubblicati sui social nei mesi precedenti, i Tiromancino hanno anche lasciato intendere che l’album potrebbe essere diviso in quattro lati: radioso, selvaggio, intimo e legato all’anima. Oltre al classico CD, potrebbe essere messa in vendita anche una versione di “Fino a qui” in doppio vinile.

I duetti con i grandi nomi della musica italiana

“Fino a qui” nasce dalla collaborazione con alcune importanti voci della musica italiana, che si sono prestate al riarrangiamento di 12 successi della carriera dei Tiromancino. Non a caso, il progetto è stato anticipato da una nuova versione di “Due destini” cantato con Alessandra Amoroso e da “Imparare dal Vento” che i Tiromancino hanno registrato insieme a Luca Carboni. Gli altri artisti che hanno duettato con la band per la realizzazione di questo nuovo album sono: Jovanotti, Tiziano Ferro, Biagio Antonacci, Giuliano Sangiorgi, ma anche Elisa, Mannarino, Alborosie, Fabri Fibra, Thegiornalisti, Calcutta e Linda Zampaglione.

La tracklist di “Fino a qui”

Il nuovo progetto discografico proporrà 12 brani già noti della band e 4 inediti. La tracklist includerà anche il singolo “Noi casomai”, già pubblicato lo scorso 31 agosto insieme al video della canzone. Questa è la tracklist completa:

Sale, amore e vento - inedito Noi casomai - inedito La descrizione di un attimo (Tiromancino feat. Jovanotti) Due Destini (Tiromancino feat. Alessandra Amoroso) Per me è importante (Tiromancino feat. Tiziano Ferro) Un tempo piccolo (Tiromancino feat. Biagio Antonacci) Liberi (Tiromancino feat. Giuliano Sangiorgi) Amore impossibile (Tiromancino feat. Elisa e Mannarino) Se mi verrai a cercare (Tiromancino feat. Alborosie) - inedito Muovo le ali 2018 (Tiromancino feat. Fabri Fibra) I giorni migliori (Tiromancino feat. Thegiornalisti) Strade (Tiromancino feat. Calcutta) Imparare dal vento (Tiromancino feat. Luca Carboni) Settembre scordati di noi - inedito Immagini che lasciano il segno (Tiromancino feat. Linda Zampaglione) Piccoli miracoli (Acustic Version)

L’instore tour dei Tiromancino

Subito dopo l’uscita di “Fino a qui”, i Tiromancino incontreranno i fan nelle librerie delle principali città d’Italia per firmare le copie dell’album e promuovere il disco. L’instore tour partirà da Milano il 29 settembre e si concluderà il 6 ottobre a Torino. Questi sono tutti gli appuntamenti previsti dalla band: