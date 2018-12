Concerti Italia 2018: info e date dei prossimi live

La lunga lista di concerti previsti in Italia non si ferma con la fine dell’estate. Tra settembre e dicembre sono tantissimi gli artisti italiani ed internazionali che si esibiranno nei teatri, nelle arene e nei palazzetti più importanti del nostro Paese. Grandissima attesa per l’arrivo degli U2 che si esibiranno a Milano per il loro “Experience & Innocence Tour”. La band irlandese sarà in Italia l’11, 12, 15 e 16 ottobre al Mediolanum Forum di Assago e le prime date risultano già sold out. Sempre ad ottobre sono tantissimi gli artisti internazionali presenti in Italia a cominciare dagli Europe, Biffy Clyro e Bullet for My Valentine. Il 18 ottobre sono attesi The Smashing Pumpkins in concerto a Casalecchio di Reno, mentre David Garrett terrà quattro concerti: il 17 ottobre a Roma, il 19 a Firenze, il 20 a Milano e il 21 a Bolzano. Piccolo mini tour anche per gli Spandau Ballet e per Ben Harper, mentre George Ezra si esibirà in un’unica data a Milano il 26 ottobre. Tra i cantanti italiani partono gli attesi tour di Ghali, Luca Carboni e Thegiornalisti. Menzione speciale per J-Ax che festeggia i suoi 25 anni di carriera con cinque date evento al Fabrique di Milano (5,16,17,21 e 22 ottobre) e che vedranno la partecipazione anche di Dj Jad per una storica reunion degli Articolo 31. Continua invece il tour di Laura Pausini nei palazzetti dello sport, così come quello di Claudio Baglioni.

Laura Pausini

21 settembre Verona, Arena – OPENING ACT: Virginio

22 settembre Verona, Arena – OPENING ACT: Federica Carta

25 settembre Eboli, Pala Sele – OPENING ACT: Federica Carta

26 settembre Eboli, Pala Sele – OPENING ACT: Tony Maiello

28 settembre Acireale, Pal’Art Hotel – OPENING ACT: Michele Bravi

29 settembre Acireale, Pal’Art Hotel – OPENING ACT: Michele Bravi

1, 2 e 4 ottobre Bari, Palaflorio – OPENING ACT: Thomas

6 e 7 ottobre Firenze, Mandela Forum – OPENING ACT: Enrico Nigiotti

9 e 10 ottobre Padova, Kioene Arena – OPENING ACT: Michele Bravi

12 ottobre Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena – OPENING ACT: Irama

13 ottobre Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena – OPENING ACT: Virginio

26 ottobre Torino, Pala Alpitour – OPENING ACT: Deborah Iurato

27 ottobre Torino, Pala Alpitour- OPENING ACT: Tony Maiello

30 ottobre Roma, Palalottomatica – OPENING ACT: Federica Carta

31 ottobre Roma, Palalotomatica- OPENING ACT: Irama

Antonello Venditti

23 settembre, Verona, Arena

Bliffy Clyro

1 ottobre Milano, Teatro Dal Verme

Europe

2 ottobre Bologna, Estragon

The Rasmus

9 ottobre Milano, Alcatraz

Emis Killa

12 ottobre Milano, Teatro Principe

13 ottobre Roma, Quirinetta

Luca Carboni

12 ottobre Nonatola, Vox Club

13 ottobre Cesena, Vidia Rock Club

16 ottobre Bologna, Estragon

18 ottobre Padova, Gran Teatro Geox

20 ottobre Venaria Reale (Torino), Teatro della Concordia

22 ottobre Firenze, OBIHall

25 ottobre Modugno, Demode’

26 ottobre Napoli, Casa della Musica – Federico I

28 ottobre Roma, Atlantico

29 ottobre Milano, Fabrique

U2

11, 12, 15 e 16 ottobre Assago (Mi), Mediolanum Forum

J-Ax

15, 16, 17, 21, 22, 24, 25 e 27 ottobre Milano, Fabrique

Claudio Baglioni

16 e 17 ottobre Firenze, Nelson Mandela Forum

19 e 20 ottobre Roma, Pala Lottomatica

21 ottobre Roma, Pala Lottomatica

23 e 24 ottobre Ancona, Pala Prometeo

26 e 27 ottobre Assago (Mi), Mediolanum Forum

28 ottobre Assago (Mi), Mediolanum Forum

30 ottobre Perugia, PalaEvangelisti

David Garrett And His Band

17 ottobre Roma, Palalottomatica

19 ottobre Firenze, Nelson Mandela Forum

20 ottobre Assago (Mi), Mediolanum Forum

21 ottobre Bolzano, Palaonda

The Smashing Pumpkins

18 ottobre Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

Jason Derulo

+ special guest MARCUS & MARTINUS

19 ottobre Milano, Forum di Assago – RECUPERO DATA 11 MARZO 2018

Ghali

18 ottobre Mantova, Palabam – Data Zero

20 ottobre Torino, Pala Alpitour

25 ottobre Firenze, Mandela Forum

26 ottobre Genova, RDS Stadium

27 ottobre Bologna, Unipol Arena

29 ottobre Assago (Mi), Mediolanum Forum

Thegiornalisti

21 ottobre Torino, PalaAlpitour

23 ottobre Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

24 ottobre Firenze, Nelson Mandela Forum

27 ottobre Roma, Palalottomatica

28 ottobre Roma, Palalottomatica

Spandau Ballet

23 ottobre Milano, Fabrique

24 ottobre Roma, Atlantico

25 ottobre Padova, Gran Teatro Geox

Ben Harper

26 ottobre Padova, Gran Teatro Geox

27 ottobre Roma, Auditorium Parco della Musica

George Ezra

26 ottobre Milano, Fabrique

Ultimo

30 ottobre Roseto degli Abruzzi, Pala Remo Maggetti – DATA ZERO

Cremonini, Maneskin e Irama in tour

A novembre è il turno di Cesare Cremonini che torna in concerto nei palasport dopo lo straordinario successo riscosso negli stadi. Inizia anche il tour di Ultimo con due date a Roma e Milano e quello dei Negramaro che così, come Cremonini dopo gli stadi, tornano nei palazzetti. Per promuovere il nuovo album Malika Ayane è pronta per una serie di date live nei teatri e nei club; così come i Maneskin, band rivelazione dell’anno, dopo aver conquistato il secondo posto a X Factor. E sempre da un talent arriva Irama che, in seguito al successo raggiunto quest’estate, parte con il suo tour con due date a Roma. Sul fronte internazionale arriveranno Kylie Minogue (in concerto a Padova), Bring Me The Horizon, 5 Seconds of Summer, Hozier e Tom Odell.

Ultimo

1 e 2 novembre Roma, Palalottomatica

4 novembre Milano, Mediolanum Forum di Assago

Frank Turner And The Sleeping Souls

2 novembre Roma, Largo Venue

3 novembre Bologna, Zona Roveri

Thegiornalisti

2 novembre Bari, Palaflorio

3 novembre Napoli, Palapartenope

8 novembre Genova, RDS Stadium

10 novembre Padova, Kioene Arena

11 novembre Montichiari (Bs), PalaGeorge

18 e 19 novembre Assago (Mi), Mediolanum Forum

21 novembre Roma, Palalottomatica

Ghali

2 novembre Padova, Kioene Arena

3 novembre Ancona, Pala Prometeo

4 novembre Bari, Palaflorio

8 novembre Napoli, Teatro PalaPartenope

10 novembre Acireale, Pal’Art Hotel

13 novembre Roma, Palalottomatica

Nesli

2 novembre Bologna, Estragon

15 novembre Firenze, Auditorium Flog

16 novembre Roma, Teatro Quirinetta

22 novembre Napoli, Casa della Musica – Federico I

23 novembre Modugno, Demodé

24 novembre Catania, Land – la nuova dogana

29 novembre Milano, Alcatraz

Claudio Baglioni

2 e 3 novembre Acireale, Pal’Art Hotel

4 novembre Acireale, Pal’Art Hotel

6 e 7 novembre Bari, Pala Florio

8 novembre Bari, Palaflorio

10 e 11 novembre Eboli (Sa), Pala Sele

13 e 14 novembre Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

16 e 17 novembre Padova, Kioene Arena

20 e 21 novembre Montichiari (Bs), Pala George

23 e 24 novembre Torino, Pala Alpitur

Luca Carboni

3 novembre Brescia, Gran Teatro Morato

Enrico Nigiotti

3 dicembre Milano, Auditorium di Milano Fondazione Cariplo

5 dicembre Livorno, Teatro Goldoni

10 dicembre Roma, Auditorium Parco della Musica

Cesare Cremonini

3 e 4 novembre Mantova, Palabam

6 novembre Torino, Pala Alpitour

9 e 10 novembre Assago (Mi), Mediolanum Forum

13 novembre Conegliano, Zoppas Arena

14 novembre Padova, Kioene Arena

16 novembre Firenze, Mandela Forum

17 novembre Firenze, Nelson Mandela Forum

20 novembre Rimini, RDS stadium

21 novembre Rimini, RDS Stadium

23 novembre Ancona, Palaprometeo Astra

27 e 28 novembre Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

29 novembre Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

Malika Ayane

6 e 7 novembre Geova, Politeama Genovese

11 novembre Venaria Reale (Torino), Teatro della concordia

12 novembre Torino, Teatro Colosseo

18 novembre Roma, Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia

19 novembre Roma, Monk Club

21 novembre Napoli, Teatro Augusteo

22 novembre Pozzuoli (Napoli), Duel Beat

28 novembre Firenze, Tenax

29 novembre Firenze, Teatro Verdi

Maneskin

10 novembre Senigallia (An), Mamamia – DATA ZERO

14 novembre Firenze, OBIHall

15 novembre Padova, Gran Teatro Geox

17 novembre Bologna, Estragon

18 novembre Bologna, Estragon

23 novembre Milano, Fabrique

24 novembre Milano, Fabrique

30 novembre Bari, Demodè Club

Kylie Minogue

12 novembre Padova, Gran Teatro Geox

Bring Me The Horizon

13 Novembre Milano, Forum di Assago

Negramaro

15 novembre Rimini, RDS Stadium – DATA ZERO

17 novembre Bologna, Unipol Arena

18 novembre Mantova, Palabam

20 novembre Padova, Kioene Arena

21 novembre Conegliano (Tv), Zoppas Arena

23 novembre Assago (Mi), Mediolanum Forum

26 novembre Torino, Pala Alpitour

29 novembre Roma, Palalottomatica

Benji & Fede

16 novembre Milano, Mediolanum Forum di Assago

25 novembre Roma, Palalottomatica

5 Seconds of Summer

17 novembre, Mediolanum Forum di Assago

Tom Odell

17 novembre Trezzo sull’Adda, Live Club

Hozier

18 novembre Milano, Alcatraz

Irama

24 e 25 novembre Roma, Quirinetta

I concerti evento di Antonello Venditti e il tour di Mario Biondi

Per l’ultimo mese dell’anno saranno di scena Lily Allen e i Nightwish, mentre Mario Biondi partirà con il suo tour nei teatri. Tra gli artisti più attesi anche Emis Killa, Giovanni Allevi e soprattutto Antonello Venditti che si esibirà in due concerti evento a Roma per celebrare i 40 anni dall’uscito del disco “Sotto il segno dei Pesci”.

Cesare Cremonini

1 e 2 dicembre Bari, Palaflorio

3 dicembre Bari, Palaflorio

5 dicembre Eboli, Palasele

8 dicembre Acireale, Pal’Art Hotel

11 e 12 dicembre Roma, Palalottomatica

Maneskin

1 dicembre Napoli, Casa Della Musica

6 dicembre Brescia, Gran Teatro Morato

9 dicembre Venaria Reale (To), Teatro Della Concordia

12 dicembre Firenze, OBIHall

14 dicembre Roma, Atlantico

15 dicembre Roma, Atlantico Live

20 dicembre Milano, Fabrique

Irama

1 dicembre Nonantola (Mo), Vox Club

2 dicembre Torino, Hiroshima Mon Amour

8 dicembre Napoli, Duel Beat

9 dicembre Firenze, Viper

15 dicembre Milano, Magazzini Generali

16 dicembre Milano, Magazzini Generali

Lily Allen

2 dicembre Milano, Fabrique

Negramaro

2 dicembre Caserta, Palamaggiò

5 dicembre Acireale, Pal’Art Hotel

8 dicembre Reggio, Calabria Palacalafiore

10 dicembre Bari, Palaflorio

13 dicembre Eboli, Palasele

15 dicembre Firenze, Mandela Forum

Nightwish

4 dicembre Assago (MI), Mediolanum Forum

Peter Bence

3 dicembre Roma, Teatro Brancaccio

5 dicembre Torino, Teatro Colosseo

6 dicembre Bologna, Teatro il Celebrazioni

7 dicembre Firenze, Teatro OBIHall

Mario Biondi

3 dicembre Napoli, Teatro Augusteo

5 dicembre Milano, Teatro degli Arcimboldi

8 dicembre Sanremo, Teatro Ariston

10 dicembre Varese, Teatro Openjobmetis

12 dicembre Torino, Teatro Colosseo

13 dicembre Firenze, OBIHall

15 dicembre Parma, Teatro Regio

19 dicembre Padova, Gran Teatro Geox

22 dicembre Bologna, Teatro Europauditorium

27 dicembre Roma, Auditorium Parco della Musica

Luca Carboni

4 dicembre Parma, Campus Industry Music

Malika Ayane

4 dicembre Milano, Teatro degli Arcimboldi

5 dicembre Milano, Magazzini Generali

7 dicembre Ravenna, Teatro Alighieri

8 dicembre Cesena, Vidia Rock Club

10 dicembre Ancona, Teatro delle Muse

11 dicembre Senigallia, Mamamia

13 dicembre Assisi, Teatro Lyrick

14 dicembre Perugia, Urban Club

15 dicembre Bologna, Estragon

17 dicembre Bologna, Teatro Europauditorium

Emis Killa

9 dicembre Milano, Fabrique

12 dicembre Roma, Atlantico

13 dicembre Firenze, Viper

14 dicembre Bologna, Estragon

16 dicembre Torino, Hiroshima Mon Amour

A Perfect Circle

18 dicembre Assago (Mi), Mediolanum Forum,

19 dicembre Roma, Palalottomatica

Giovanni Allevi e gli Archi dell’Orchestra Sinfonica Italiana

19 dicembre Milano, Teatro dal Verme

26 dicembre Roma, Auditorium Parco della Musica

Antonello Venditti