"Prisoner 709 Live": a settembre il nuovo disco di Caparezza

Un anno indimenticabile per Caparezza che può festeggiare il successo dell’album "Prisoner 709" e il raggiungimento del doppio disco di platino, il suo primo in carriera. Il rapper italiano ha inoltre messo in scena uno straordinario tour invernale iniziato il 17 novembre e conclusosi a febbraio con l’aggiunta in corso di altre dieci date. Un ritorno in grande stile che ha spinto l’artista pugliese ad un tour estivo che ha entusiasmato il pubblico di tutta Italia. Il 7 settembre, per chiudere in bellezza, è prevista l’uscita di “Prisoner 709 Live” un album dal vivo e un documentario con il film del concerto del tour invernale 2018 nei palasport. Lo spettacolo mette in scena la “prigionia” di Michele Salvemini in arte Caparezza in un percorso di autoanalisi e sarà in scena fino al 2 settembre. Il tour infatti si chiuderà con la tappa finale all’Home Festival di Treviso.

Prisoner 709 Live disponibile in tre versioni

Prisoner 709 Live sarà disponibile in tre versioni: quella standard contiene 2 CD e il DVD; la versione deluxe invece è composta da 2 CD, il DVD e un libro fotografico che ripercorre la storia del live. Infine la versione speciale avrà 2CD e il DVD più una special artist edition in collaborazione con Rolling Stone Italia. Il DVD documentario prende il nome di “Trip709” e racconta l’esperienza da “prigioniero” di Caparezza attraverso la sua realtà visionaria, le testimonianze dirette e le immagini. Queste le parole con le quali Caparezza ha voluto descrivere lo spettacolo che ha organizzato per il suo ultimo disco di inediti: «Dietro le quinte di questo spettacolo ci sono moltissime persone, tutte a dare il loro contributo perché io possa esprimere al meglio la mia creatività. C’è un grande lavoro, contagioso, che cresce e si espande fino a coinvolgere i promoter, gli addetti alla sicurezza, gli albergatori e i venditori di panini per strada. Ci conosciamo da anni, abbiamo superato molti ostacoli e ci vogliamo bene”.

La riedizione del libro “Saghe Mentali”

Con l’uscita di Prisoner 709, arriva in contemporanea anche una riedizione di “Saghe Mentali. Viaggio allucinante in una testa di capa” a 10 anni dalla prima uscita del volume. Si tratta di un libro, pubblicato da Rizzoli, dove sono pubblicate tutte le profezie di Caparezza. Un libro in quattro tomi per conoscere meglio il mondo del musicista pugliese. E così sulla traccia della discografia ufficiale vengono raccolte pagine e pagine di stramberie caparezziane e tutti i testi delle sue canzoni, meticolosamente analizzati da critici partoriti dalla sua stessa mente. Questa nuova versione è accompagnata da una prefazione rinnovata. In attesa dell’uscita del nuovo album live, ecco le ultime date del Prisoner 709 Tour: