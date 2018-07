Caparezza al Rock in Roma: la scaletta del concerto

Caparezza è pronto a far esplodere il palco del Rock in Roma con il suo “Prisoner 709 Tour”: ecco la scaletta del concerto

Il 16 luglio Rock in Roma ospiterà la performance di uno dei più grandi artisti italiani: Michele Salvemini, in arte Caparezza. 15mila persone sono attese alle 21.45 nell’Ippodromo delle Capannelle per una serata che sarà sicuramente emozionante e carica di adrenalina. La data di Roma è la nona del suo tour estivo, iniziato il 27 giugno al Lucca Summer Festival. Una serie di concerti che si concluderanno il 21 agosto ad Alassio, al Riviera Music Festival.

Il “Prisoner 709 Tour”

Il tour di Caparezza mostra la rimonta di un artista geniale ed eclettico, padrone ormai della scena musicale italiana da oltre vent’anni. Il 2017 è l’anno che ha visto uscire un nuovo album dell’artista, “Prisoner 709”, dal quale è stato estratto il singolo di successo “Ti fa stare bene”. Un disco, questo di Caparezza, che racconta la crisi interiore avuta dall’artista negli anni passati e di come lui abbia vissuto la sua mente come una prigione, dalla quale fosse difficile scappare. Il video che ha anticipato l’uscita dell’album, “Prisoner 709”, è stato non a caso girato all’interno dell’ex carcere Sant’Agata di Bergamo. La clip mostra un mondo dove la reclusione non è una cosa astratta e lontana da noi, ma un qualcosa che può ingabbiare le persone in un modo diverso da quello fisico. “Prisoner 709” è un album completamente introspettivo, all’interno del quale Caparezza ha messo a nudo i suoi pensieri, trasformando in musica le sue sensazioni ed elaborando così il periodo di crisi vissuto.

La scaletta del concerto

Questa sera Caparezza è pronto a far tremare l’Ippodromo delle Capannelle al Rock in Roma. Quali sono le canzoni in programma per il concerto? Si parte con “L’infinito”, per poi proseguire con il brano che ha dato il nome all’album, “Prisoner 709”. Si continua con “Argenti vive”, “La mia parte intollerante”, “Larsen”, “Sono il tuo sogno eretico”, “Confusianesimo”, “Vengo dalla luna”, “Dalla parte del toro”, “China Town”, “Una chiave”, “Prosopagno Sia”, “La rivoluzione del sessintutto”, “L’uomo che premette”, “Goodbye Malinconia”, “Vieni a ballare in Puglia”, “Non me lo posso permettere”, “Abiura di me”, “Ti fa stare bene”, “Il testo che avrei voluto scrivere”, “Fuori dal tunnel”, “Mica Van Gogh”. Ventidue canzoni che intrecciano tutti i percorsi e le sonorità sperimentate da Caparezza in questi anni di attività e che promettono di regalare uno spettacolo che lascerà Roma senza fiato.

Cosa non è possibile introdurre al Rock in Roma

Come ormai accade durante i concerti, le misure di sicurezza per entrare al Rock in Roma sono molto rigide. Numerosi sono gli oggetti che non possono essere portati all’interno dell’Ippodromo delle Capannelle: niente valigie, trolley o zaini troppo grandi, e nemmeno bombolette spray, deodoranti e antizanzare. Vietate anche le trombette, gli alcolici, le lattine e le bottiglie di vetro, gli ombrelli, le aste (non è permesso portare nemmeno i selfie stick), gli animali, penne, bicilette e l’attrezzatura fotografica professionale. Stop anche a laser, droni, tende e – ovviamente – alle armi.

Il concerto di Caparezza a Rock in Roma inizierà alle 21.45. Dopo questa data l’artista proseguirà con il “Prisoner 709 Tour” il 18 luglio ad Arco, per poi continuare nelle altre città italiane.