Tutto sul concerto di Ben Harper a Tarvisio

Sabato 11 agosto si terrà a Tarvisio lo straordinario concerto del musicista e cantante Ben Harper. Lo spettacolo avrà luogo sul suggestivo Lago Superiore di Fusine alle 14 e sono migliaia le persone previste per quest’evento. Il tour, che sta portando Ben Harper in giro per il mondo, sta registrando un successo straordinario, con molte tappe sold out. Un motivo in più per ritenere l’artista uno dei più apprezzati e talentuosi al mondo.

Le info sui biglietti

Inutile dire, dopo queste premesse, che i biglietti del concerto di Ben Harper a Tarvisio sono tutti esauriti. È forse possibile trovarne qualcuno nei punti vendita fisici autorizzati. In ogni caso si sconsiglia di rivolgersi ai siti di secondary ticketing per evitare d’incorrere in truffe e prezzi maggiorati online.

Il No Borders Music Festival

Il concerto di Ben Harper a Tarvisio è stato organizzato come parte del No Borders Music Festival, un evento musicale che si tiene tra Italia, Austria e Slovenia. “Senza confini”, questo il significato del festival. Un significato che va oltre le parole e punta a sensibilizzare le persone sul periodo storico che il mondo sta vivendo in questo momento. La musica come mezzo culturale che può essere compresa e interiorizzata da chiunque: questo il messaggio sociale del No Borders Music Festival.

Le canzoni attese per il concerto

La scaletta del concerto di Ben Harper conterrà i più grandi successi del cantante. I fan sperano di sentire canzoni come “Oppression”, “Burn One Down”, “Finding Our Way”, “Call It What It Is”, “People Lead”, “Ground on Down”, “How Dark Is Gone”, “Keep It Together (So I Can Fall Apart)”, “Better Way” e “With My Own Two Hands”. Senza dimenticare le magnifiche “Don’t Give Up on Me Now” e “Purple Rain”.

Le norme di sicurezza da rispettare

Come ormai accade da alcuni anni, quando si va in luoghi affollati bisogna rispettare delle norme molto severe. A causa degli attentati terroristici avvenuti negli ultimi anni, infatti, è vietato portare numerosi oggetti all’interno dei concerti. La lista comprende: zaini con capacità superiore ai 10 litri, trolley, valigie, bombolette spray, coltelli, fumogeni, trombette da stadio, materiale esplosivo e infiammabile, bottiglie di vetro, lattine, borracce metalliche, aste per selfie, animali, overboard, biciclette, pattini, sacchi a pelo. È vietato ovviamente portare alcol e sostanze stupefacenti ed entrare al concerto in stato di ebrezza.

La carriera di Ben Harper

Nato nel 1969, Ben Harper è non solo un cantante, ma anche un chitarrista di fama internazionale. Ed è proprio tramite la chitarra che Ben Harper si è approcciato al mondo della musica, iniziando a suonare sin da quando era bambino. Lo strumento, dal quale non si separa praticamente mai, è estremamente raro e risale al 1920. Ma è nel 1994 che Ben Harper si è fatto conoscere dal grande pubblico, grazie all’album “Welcome to the Cruel World”. Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti del calibro di R.E.M., Pearl Jam, Radiohead, A Tribe Called Quest, Gov't Mule, Beth Orton, The Fugees e John Lee Hooker, facendosi apprezzare sia dagli ascoltatori della musica mainstream, sia dagli amanti degli ambienti più underground. La sua discografia è imponente: dal 1994, infatti, Ben Harper ha pubblicato ben quindici album in studio. L’ultimo, “No Mercy in This Land”, è uscito il 30 marzo 2018.