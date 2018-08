Ben Harper e Carl Palmer le stelle di Sferisterio Live

Ben Harper, Carl Palmer, Fabrizio Moro, Francesco Gabbani, Lorenzo Fragola, Motta. La grande musica torna a Macerata per la seconda edizione di Sferisterio Live. Dopo lo straordinario successo dell’edizione 2017, dal 14 al 30 agosto il palco dello Sferisterio, grande casa della lirica e del teatro all’aperto, si trasforma in un’arena da grandi concerti. Dopo il prologo dello scorso 4 luglio con l’esibizione dei Simple Minds, continuano i concerti di agosto 2018. Dalla notte pre-ferragostana il meglio della musica pop-rock italiana ed internazionale sarà nella suggestiva location nel cuore delle Marche per bissare il grande successo riscosso un anno fa.

Il programma e gli ospiti

Apertura in grande stile, martedì 14 agosto, con il ritorno in Italia di Ben Harper. L’artista americano si esibirà in full band con i suoi The Innocent Criminals per una delle uniche due date italiane del suo ultimo tour. Musicista poliedrico ed assai prolifico, con un repertorio che lo porta a spaziare tra tanti generi (dal blues al folk, dal reggae al rock), Harper è una delle star più acclamate della musica contemporanea per la capacità di toccare le corde dell’anima sia nei pezzi più intimi che in quelli più impegnati. Tra i suoi grandi successi, hit come “Diamonds On The Inside”, “With My Own Two Hands” e “Better Way”.

Due giorni dopo, il 16 agosto, ecco il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo Fabrizio Moro. Dopo aver trionfato sul palco dell’Ariston insieme ad Ermal Meta (peraltro lo scorso anno ospite si Sferisterio Live) con il brano “Non Mi Avete Fatto Niente”, il cantautore romano sta girando l’Italia con il suo tour estivo.

Il 18 agosto la musica pop lascia spazio al musical con “Jesus Christ Superstar”, per la regia di Massimo Romeo Piparo. Ma il 22 agosto ecco Lorenzo Fragola, già vincitore del talent show X-Factor. Il giorno seguente, 23 agosto, è tempo del secondo ospite internazionale della rassegna organizzata da Comune ed associazione Arena: Carl Palmer, batterista e fondatore della storica band degli Emerson, Lake and Palmer. Il musicista inglese, accompagnato da Paul Bielatowicz e Simon Fitzpatrick, ripercorrerà la lunga carriera della band riarrangiandone i grandi successi.

Il 26 agosto tocca ad un altro vincitore di Sanremo, ovvero Francesco Gabbani. Il trionfatore dell’edizione 2017 ha deciso a sorpresa di intraprendere un mini-tour estivo, mentre ha iniziato a buttar giù le idee per il suo nuovo album. Il 27 agosto la musica va nel cassetto per lasciare spazio all’esibizione di Enrico Brignano. Gran finale della rassegna, il 30 agosto, per uno dei nomi nuovi della musica cantautorale italiana: Motta, che a Macerata presenterà il suo secondo album, Vivere o Morire.

Il successo di Sferisterio Live 2017

Sono alcuni numeri a parlare del successo del format Sferisterio Live, che nella sua prima edizione aveva visto ospiti del calibro di Thom Yorke (indimenticabile il suo live accompagnato dal fido Jonny Greenwood), Amii Stewart, Mannarino e Niccolò Fabi: diciannovemila presenze per undici giorni di spettacolo, per un incasso pari a 776 mila euro. Lo Sferisterio, già teatro da trent’anni del festival della musica popolare Musicultura, si è dimostrato location duttile e suggestiva anche per iniziative meno legate a quelle tradizionali.