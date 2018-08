Max Gazzè, le quattro tappe del tour estivo

Il cantautore romano, reduce dai successi del tour teatrale, sta per dare il via al tour estivo. Ecco tutte le informazioni sui prossimi concerti di Max Gazzè

Dopo una fortunata tournée nei principali teatri d’Italia, Max Gazzè continua a portare la sua ultima fatica discografica, “Alchemaya”, dal vivo. Per la stagione estiva, il cantautore romano ha scelto quattro location suggestive per quattro live unici. Ecco tutte le informazioni per partecipare ai prossimi concerti di Max Gazzè.

L’anteprima a Vieste

Prima di partire per i quattro appuntamenti del tour estivo, Max Gazzè ha tenuto un live di anteprima a Vieste, dove, in occasione del concerto-evento, ha anche ricevuto la cittadinanza onoraria da parte del sindaco della cittadina pugliese.

Il concerto si è svolto proprio di fronte allo scoglio di Pizzomunno, protagonista della delicata ballata che il cantautore ha presentato all’ultimo Festival di Sanremo, “La leggenda di Pizzomunno e Cristalda”. Il brano, che si è classificato al sesto posto all’Ariston, è ispirato a una leggenda del XV secolo che, a sua volta, fa riferimento allo scoglio Pizzomunno, situato di fronte a Vieste, sul Gargano.

Proprio in questa ambientazione fiabesca e leggendaria, Gazzè ha voluto dare il via alla seconda parte dell’Alchemaya tour. All’anteprima nazionale hanno partecipato circa tremila persone.

Prima data: Terme di Caracalla, Roma

La prima data dell’Alchemaya Tour 2018 è il 5 agosto a Roma, nella splendida cornice delle Terme di Caracalla. Max Gazzè terrà nella sua città il concerto che dà ufficialmente inizio alla tournée estiva. Accompagnato dalla Alchemaya Symphony Orchestra, che non è altro che la Bohemian Symphony Orchestra diretta dal Maestro Clemente Ferrari, ribattezzata per l’occasione. I biglietti sono acquistabili su TicketOne e presso i punti vendita convenzionati. L’inizio del concerto è previsto per le ore 21.

Seconda data: Arena Sferisterio, Macerata

Per la seconda tappa del tour, Max Gazzè ha scelto l’Arena Sferisterio di Macerata. Il concerto si terrà martedì 7 agosto alle 21. Anche per questo secondo appuntamento, il cantautore ha scelto una location incantevole: un’arena semicircolare che è un vero e proprio teatro all’aperto nel centro storico di Macerata. Anche per la data di Macerata, è ancora possibile acquistare qualche biglietto attraverso i canali ufficiali.

Terza data: Taormina, Teatro Antico

La terza data dell’Alchemaya Tour di Max Gazzè arriva nel profondo sud, a Taormina, dove il cantautore si esibirà, insieme all’orchestra di 60 elementi diretti dal Maestro Clemente Ferrari, il 25 agosto. Questa di Taormina è una delle date più attese dai fan, visto che Gazzè manca dalla Sicilia dal 2014, durante il tour con il progetto Fabi-Silvestri-Gazzé. Con “Alchemaya”, Max Gazzè ha fatto un grande lavoro di ricerca, durato molti anni. Così come l’album, anche il concerto sarà diviso in due atti. Nel primo, vengono proposti, sotto forma di opera sinfonica, brani che riguardano temi come la storia, la filosofia, la religione e la fisica quantistica, nel secondo, Gazzè ripropone i brani più significativi del suo repertorio in chiave “sintonica”, come piace dire allo stesso cantautore.

Quarta data: Arena di Verona

Per l’ultima data di questo mini-tour estivo, Max Gazzè ha scelto l’Arena di Verona, dove terrà un concerto il 2 settembre, prima di dedicarsi alla tournée europea. Non poteva esserci conclusione migliore per l’Alchemaya tour. I bliglietti per l’Arena di Verona sono disponibili sul sito TicketOne e presso le prevendite abituali.