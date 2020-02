Le mise delle conduttrici del Festival di Sanremo e delle protagoniste femminili, non hanno niente da invidiare a quelle delle più popolari star internazionali, attrici di Hollywood incluse. Non di rado sul palco dell'Ariston si sono visti abiti indossati anche dalle dive del cinema: nel 2018 è stato il turno di Virginia Raffaele in Armani Privé come Nicole Kidman, ma in passato è toccato a Michelle Hunziker e Christina Ricci (ma non solo...) Maria De Filippi e Kirsten Dunst, Emma Marrone e Chloe Grace Moretz, Madalina Ghenea e Sarah Jessica Parker. Quest'anno a chi toccherà?

Sanremo 2020, la scaletta ufficiale della terza serata: gli ospiti e i cantanti in gara