...che Dio perdona a tutti, trama e cast del film diretto e interpretato da Pif
Attualmente in sala, …che Dio perdona a tutti è il nuovo film diretto e interpretato da Pif, affiancato da Giusy Buscemi e Francesco Scianna, con la partecipazione di Carlos Hipólito e Maurizio Marchetti e un cameo di Domenico Centamore. Ambientato in Sicilia, racconta il percorso emotivo e spirituale di Arturo, tra fede, dubbi e sentimenti contrastanti. Una commedia dal tono agrodolce che mescola ironia e riflessione, costruendo un racconto corale capace di parlare a un pubblico ampio
- IL RITORNO DI PIF ALLA REGIA
Nel cast anche Carlos Hipólito e Maurizio Marchetti. Presente inoltre la partecipazione amichevole di Domenico Centamore. La storia si sviluppa in Sicilia, tra sentimenti e spiritualità. Una commedia romantica ed introspettiva tra fede e identità personale.
Pif, il trailer del suo nuovo film …che Dio perdona a tutti
- DAL ROMANZO AL CINEMA
- IL CAST
Carlos Hipólito porta una presenza internazionale. Maurizio Marchetti arricchisce il cast con esperienza teatrale. Domenico Centamore appare in un ruolo speciale.
Gli attori contribuiscono a un tono corale. La chimica tra i protagonisti è fondamentale. Il cast unisce volti noti e interpretazioni solide.
- FLORA, TRA FEDE E SENTIMENTO
- CARLOS HIPOLITO, UNO SGUARDO INTERNAZIONALE
- FRANCESCO SCIANNA, UNA PRESENZA SOLIDA E MISURATA
- PIF, IL PERCORSO DEL PROTAGONISTA
- L’ELEMENTO DEL PAPA
- LA TRAMA
- PRODUZIONE E PARTNER
Il film è prodotto da Our Films e PiperFilm, con Kavac Film. Coinvolta anche Netflix in fase di collaborazione. Tra i produttori figurano Mario Gianani e Lorenzo Mieli. Accanto a loro anche Valentina Avenia per Our Films. Per PiperFilm partecipano Massimiliano Orfei e Luisa Borella. Il progetto si inserisce in una produzione strutturata e internazionale. Le vendite estere saranno curate da PiperPlay. Importante il supporto istituzionale al film. Ha ricevuto fondi dal Ministero della Cultura.