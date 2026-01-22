L'adattamento live-action (firmato da Travis Knight) della serie TV animata He-Man e i dominatori dell'universo della Mattel ha per protagonista la star di Red, White & Royal Blu

Amazon MGM ha pubblicato il trailer di Masters of the Universe, l'adattamento live-action (firmato da Travis Knight) della serie TV animata He-Man e i dominatori dell'universo della Mattel.

La serie tv

Con Nicholas Galitzine nei panni del muscolosissimo He-Man, Masters of the Universe segue l'eroe mentre combatte per salvare il suo pianeta Eternia da Skeletor (Jared Leto) e dai suoi scagnozzi. Galitzine e Leto sono affiancati da Camila Mendes nel ruolo di Teela, Alison Brie in quello di Evil-Lyn, Morena Baccarin in quello della Strega, Idris Elba in quello di Duncan/Man-At-Arms. James Purefoy è Re Randor, Charlotte Riley è la Regina Marlena, Sam C. Wilson è Trap Jaw e Sasheer Zamata interpreta Suzie. A chiudere il cast troviamo Jóhannes Haukur Jóhannesson, Hafthor Bjornsson, Kojo Attah, John Xue Zhang e Christian Vunipola.

La carriera di Nicholas Galitzine

Nato a Londra nel 1994, con origini russo-greche, Nicholas Galitzine si avvicina alla recitazione in giovane età, inizialmente con l’idea di dedicarsi allo sport, per poi scoprire una forte vocazione artistica che lo porta a studiare recitazione e musica.

Il suo debutto cinematografico arriva nel 2014 con The Beat Beneath My Feet, dove interpreta un giovane musicista ribelle al fianco di Luke Perry. Fin da subito emergono due tratti distintivi della sua carriera: una forte sensibilità emotiva e una naturale inclinazione per i ruoli legati alla musica. La consacrazione nel cinema indipendente avviene con Handsome Devil (2016), film molto apprezzato dalla critica, in cui interpreta uno studente atleta in un collegio maschile, affrontando con delicatezza temi come l’identità e l’accettazione.

Negli anni successivi alterna produzioni più leggere e romantiche a ruoli più complessi. Il grande pubblico lo conosce soprattutto grazie a Cinderella (2021), dove veste i panni del Principe Robert, rivisitazione moderna e musicale della celebre fiaba, ma il successo globale arriva con Purple Hearts (2022), in cui interpreta un marine tormentato che instaura una relazione intensa e drammatica con una giovane musicista.

Il 2023 segna un ulteriore salto di popolarità con Red, White & Royal Blue, in cui interpreta il Principe Henry, ruolo che lo consacra come icona romantica internazionale. Parallelamente, Galitzine dimostra versatilità anche in contesti più audaci e satirici, come nella commedia Bottoms. Nel 2024 entra nel mondo delle serie storiche con Mary & George, confermando una maturità interpretativa sempre più solida.