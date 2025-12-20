Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) svela il teaser trailer di Love Me Love Me, film Original italiano girato in inglese tratto dal romanzo fenomeno di Stefania S. Con Mia Jenkins, Pepe Barroso Silva e Luca Melucci, il romance young adult sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma nel 2026.

Prime Video accende i riflettori su Love Me Love Me, nuovo film Original italiano girato in inglese, svelando il teaser trailer e il cast completo di uno dei titoli più attesi del romance young adult internazionale.

Il film è tratto dal primo romanzo della serie Love Me Love Me di Stefania S., autentico fenomeno editoriale nato su Wattpad con oltre 23 milioni di letture, oggi pubblicato in Italia da Sperling & Kupfer e diventato un punto di riferimento per una generazione di lettori.

Un cast internazionale per una storia globale

Protagonisti del film sono Mia Jenkins, Pepe Barroso Silva e Luca Melucci, affiancati da Andrea Guo, Michelangelo Vizzini, Madior Fall e Vanessa Donghi. Un ensemble giovane e internazionale, pensato per dare corpo a una storia di passioni, segreti e identità in trasformazione.

Dietro la macchina da presa

Love Me Love Me è diretto da Roger Kumble, già noto per il suo lavoro nel cinema romantico e teen, e scritto da Veronica Galli e Serena Tateo.

Il film è co-prodotto da Lotus Production – una società del Leone Film Group – e Amazon MGM Studios, con il supporto di Wattpad WEBTOON Studios, confermando la strategia di Prime Video di investire su storie nate online ma pensate per un pubblico globale.

La trama

June si trasferisce in Italia per ricominciare dopo la morte del fratello. Nella nuova scuola d’élite che frequenta, resta affascinata da James, ragazzo carismatico e tormentato coinvolto in incontri clandestini di MMA, ma inizia una relazione con Will, il migliore amico di lui, studente modello e apparentemente impeccabile.

Presto, però, June scopre che nulla è come sembra: ogni relazione nasconde una crepa, ogni sorriso un segreto. E mentre le verità emergono, sarà costretta a capire a chi appartiene davvero il suo cuore.

Quando esce

Love Me Love Me sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo nel 2026, come parte dell’offerta Amazon Prime, che in Italia include spedizioni rapide, offerte dedicate e intrattenimento streaming con un unico abbonamento.