A 35 anni dall’uscita, Mamma, ho perso l’aereo torna al cinema dal 4 al 10 dicembre in versione 4K. Prevendite aperte dal 10 novembre, playlist natalizia su Spotify e invito ai fan a indossare il maglione di Natale per un “Family Christmas Portrait”

Il ritorno del cult natalizio più amato degli anni ’90

È il film che ha insegnato a un’intera generazione che l’ingegno può battere i cattivi e che il Natale è, prima di tutto, un sentimento di casa. A 35 anni dalla sua uscita, Mamma, ho perso l’aereo torna al cinema in versione restaurata 4K per una settimana speciale dal 4 al 10 dicembre, distribuito da Nexo Studios in collaborazione con MYmovies, Radio DEEJAY, Cultura Pop e ArteSettima.

Le prevendite sono ufficialmente aperte dal 10 novembre — esattamente a 35 anni dalla prima proiezione avvenuta a Chicago nel 1990 — e promettono di trasformare le sale in un concentrato di nostalgia, risate e spirito natalizio.

L’invito: in sala col maglione di Natale

Per celebrare il ritorno di Kevin McCallister, interpretato dall’indimenticabile Macaulay Culkin, Nexo Studios invita tutti i fan a presentarsi al cinema con il proprio maglione di Natale preferito. L’idea è quella di scattarsi un Family Christmas Portrait accanto al poster celebrativo del film: un gesto simbolico che rinnova la tradizione e unisce famiglie, amici e fan storici del piccolo eroe di Chicago.

A rendere l’attesa ancora più dolce, arriva anche la Playlist Natalizia ufficiale su Spotify, realizzata da Nexo Studios in collaborazione con ArteSettima. Una selezione di brani tratti dalle più iconiche colonne sonore dei film di Natale: da John Williams a Bing Crosby, per entrare nel clima delle feste già da ora.

Una commedia che ha fatto la storia

Diretto da Chris Columbus e scritto da John Hughes, Mamma, ho perso l’aereo è molto più di una commedia per famiglie: è un manifesto del cinema pop degli anni ’90, un inno all’immaginazione infantile e all’umorismo slapstick di scuola hollywoodiana.

Candidato a due Oscar e due Golden Globes, il film deve gran parte del suo fascino alla colonna sonora di John Williams, disponibile anche in streaming (ascoltala qui), e al carisma di un giovanissimo Culkin, trasformato in icona mondiale.

La trama resta intramontabile: Kevin viene dimenticato a casa mentre la famiglia parte per le vacanze natalizie, e due ladri maldestri — Harry e Marv — tentano di derubarlo. Ma il bambino, armato solo di fantasia e trappole geniali, darà loro del filo da torcere.

Un Natale da condividere in sala

A distanza di 35 anni, Mamma, ho perso l’aereo continua a rappresentare quel perfetto equilibrio tra comicità e sentimento che ha reso unico il cinema per famiglie di fine secolo. Rivederlo sul grande schermo è come tornare in quella casa innevata di Chicago, tra risate, burle e l’irresistibile colonna sonora che accompagna ogni gesto di Kevin.

Un’occasione imperdibile per ridere, commuoversi e ricordare che, a Natale, nessuno resta davvero solo.