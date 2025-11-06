In esclusiva su Sky TG24 una scena tratta da La camera di consiglio, il nuovo film di Fiorella Infascelli con Sergio Rubini e Massimo Popolizio, al cinema dal 20 novembre con Notorious Pictures. Ispirato alla camera di consiglio più lunga della storia giudiziaria italiana, quella del Maxiprocesso di Palermo, il film racconta la tensione, le scelte e l’umanità di chi fu chiamato a giudicare la mafia

Arriva in esclusiva su Sky TG24 una clip de La camera di consiglio, il nuovo film di Fiorella Infascelli con Sergio Rubini e Massimo Popolizio, che sarà nelle sale dal 20 novembre distribuito da Notorious Pictures.

Presentato fuori concorso nella sezione Freestyle alla Festa del Cinema di Roma, il film è prodotto da Armosia e Master Five Cinematografica con Rai Cinema.

La camera di consiglio più lunga della storia giudiziaria italiana

La camera di consiglio racconta la camera di consiglio più lunga mai avvenuta in Italia, quella del Maxiprocesso di Palermo: 36 giorni in cui otto giurati, isolati in un appartamento-bunker all’interno del carcere dell’Ucciardone, dovettero decidere tra condanne e assoluzioni per 470 imputati.

Un tempo sospeso, carico di tensione morale e psicologica, in cui si decise il destino di uomini e di un’intera nazione.

Una svolta nella storia della Repubblica

Celebrato alla fine degli anni Ottanta, il Maxiprocesso di Palermo segnò una svolta storica per la Repubblica Italiana: per la prima volta lo Stato riuscì a infliggere una condanna collettiva a Cosa Nostra, riconoscendo ufficialmente l’esistenza dell’organizzazione mafiosa come struttura unitaria.

Un momento cruciale, non solo giudiziario ma anche civile e politico, che ridefinì il rapporto tra lo Stato e il potere mafioso, cambiando per sempre la percezione della giustizia in Italia.

Un cast corale e una tensione teatrale

Protagonisti della vicenda sono il Presidente della giuria interpretato da Sergio Rubini e il Giudice a latere interpretato da Massimo Popolizio, affiancati da un cast corale che comprende Betti Pedrazzi, Roberta Rigano, Anna Della Rosa, Stefania Blandeburgo, Rosario Lisma e Claudio Bigagli.

La sceneggiatura, firmata da Fiorella Infascelli e Mimmo Rafele con la collaborazione di Francesco Licata, è stata sviluppata con la consulenza di Pietro Grasso, allora giudice a latere del Maxiprocesso.

Girato interamente in interni, La camera di consiglio adotta una messa in scena teatrale che amplifica l’isolamento e la tensione di quei giorni. L’uso di materiali d’archivio e repertorio consente di calare lo spettatore dentro il clima storico e civile dell’epoca, restituendo la pressione e l’urgenza di un verdetto che avrebbe fatto la storia.

Oltre il processo: legge, giustizia e coscienza

Non è semplicemente un film “sulla mafia”: La camera di consiglio è un film sulla giustizia — e sul suo fragile equilibrio con la legge.

Fiorella Infascelli firma un’opera intensa e rigorosa che riflette sull’esperienza umana e morale di chi fu chiamato a decidere il destino di centinaia di imputati, mostrando la dimensione più intima di uno dei momenti più alti e drammatici della democrazia italiana.

📅 Uscita e distribuzione