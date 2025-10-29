The Ugly Stepsister, una clip esclusiva del film horror. VIDEO

È iniziata come una cena di festa, tra candele, calici e sorrisi di circostanza. Ma in pochi secondi la grazia si corrompe, e il sogno di Elvira si tinge di sangue e vergogna. Nella clip esclusiva lanciata da Sky TG24, la protagonista (interpretata da una straordinaria Lea Myren) è vittima di un momento tanto elegante quanto atroce: l’anziano nobile Otto, futuro sposo della madre Rebecca, la sbeffeggia pubblicamente, sotto lo sguardo impassibile della giovane Agnes, figlia di Otto e simbolo di una perfezione irraggiungibile.

La scena è un concentrato del film The Ugly Stepsister, l’ultima, disturbante reinvenzione della fiaba di Cenerentola, firmata dalla regista norvegese Emilie Blichfeldt.

Un horror di crudeltà e bellezza

Nel mondo deformato di The Ugly Stepsister, i desideri diventano ossessioni e la bellezza è un’arma di distruzione.

Elvira, la sorellastra relegata ai margini, sogna di conquistare il principe e riscrivere il proprio destino. Ma il sogno si trasforma in incubo quando la giovane, spinta dalla madre Rebecca, accetta di piegarsi a una serie di mutilazioni fisiche e psicologiche per raggiungere un ideale di perfezione sempre più mostruoso.

La clip della cena anticipa proprio quel punto di rottura: il momento in cui la società elegante del regno rivela la sua vera natura — un teatro di crudeltà, vanità e sangue.

Dal mito alla carne: un body horror travolgente

Acclamato e temuto ai festival internazionali, The Ugly Stepsister ha scatenato malori e nausea nelle platee di Sundance e Berlinale, conquistando però la critica per il suo linguaggio visivo audace e la riflessione sul corpo femminile come terreno di tortura e rinascita.

Con una fotografia lattiginosa e barocca e un uso simbolico del sangue degno di Cronenberg e Julia Ducournau, Blichfeldt costruisce un racconto in cui la fiaba si ribalta e il lieto fine è divorato dall’orrore.

Un Halloween da favola (nera)

Distribuito in Italia da I Wonder Pictures, The Ugly Stepsister arriverà nelle sale dal 30 ottobre, giusto in tempo per un Halloween da favola e da brivido.

Una visione che promette di far vacillare stomaci e certezze, rivelando la parte più mostruosa di un sogno che da sempre ci è stato raccontato come “perfetto”.