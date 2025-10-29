The Ugly Stepsister, una clip esclusiva del film horror. VIDEO

Sky TG24 presenta in esclusiva una clip di The Ugly Stepsister, l’atteso horror che reinterpreta la favola di Cenerentola diretto da Emilie Blichfeldt. La scena mostra una cena elegante che degenera in tragedia, anticipando il tono disturbante e visivamente potente del film, in arrivo nei cinema dal 30 ottobre con I Wonder Pictures
È iniziata come una cena di festa, tra candele, calici e sorrisi di circostanza. Ma in pochi secondi la grazia si corrompe, e il sogno di Elvira si tinge di sangue e vergogna. Nella clip esclusiva lanciata da Sky TG24, la protagonista (interpretata da una straordinaria Lea Myren) è vittima di un momento tanto elegante quanto atroce: l’anziano nobile Otto, futuro sposo della madre Rebecca, la sbeffeggia pubblicamente, sotto lo sguardo impassibile della giovane Agnes, figlia di Otto e simbolo di una perfezione irraggiungibile.
La scena è un concentrato del film The Ugly Stepsister, l’ultima, disturbante reinvenzione della fiaba di Cenerentola, firmata dalla regista norvegese Emilie Blichfeldt.
Un horror di crudeltà e bellezza
Nel mondo deformato di The Ugly Stepsister, i desideri diventano ossessioni e la bellezza è un’arma di distruzione.
Elvira, la sorellastra relegata ai margini, sogna di conquistare il principe e riscrivere il proprio destino. Ma il sogno si trasforma in incubo quando la giovane, spinta dalla madre Rebecca, accetta di piegarsi a una serie di mutilazioni fisiche e psicologiche per raggiungere un ideale di perfezione sempre più mostruoso.
La clip della cena anticipa proprio quel punto di rottura: il momento in cui la società elegante del regno rivela la sua vera natura — un teatro di crudeltà, vanità e sangue.
Dal mito alla carne: un body horror travolgente
Acclamato e temuto ai festival internazionali, The Ugly Stepsister ha scatenato malori e nausea nelle platee di Sundance e Berlinale, conquistando però la critica per il suo linguaggio visivo audace e la riflessione sul corpo femminile come terreno di tortura e rinascita.
Con una fotografia lattiginosa e barocca e un uso simbolico del sangue degno di Cronenberg e Julia Ducournau, Blichfeldt costruisce un racconto in cui la fiaba si ribalta e il lieto fine è divorato dall’orrore.
Un Halloween da favola (nera)
Distribuito in Italia da I Wonder Pictures, The Ugly Stepsister arriverà nelle sale dal 30 ottobre, giusto in tempo per un Halloween da favola e da brivido.
Una visione che promette di far vacillare stomaci e certezze, rivelando la parte più mostruosa di un sogno che da sempre ci è stato raccontato come “perfetto”.