Ben - Rabbia Animale, il trailer del nuovo film horror

Ben - Rabbia Animale, in uscita in America con il titolo di Primate, è il nuovo film horror diretto da Johannes Roberts. Il canale YouTube di Paramount Pictures ha distribuito il trailer, visibile in apertura, in lingua originale. La pellicola farà il suo debutto nelle sale italiane a gennaio

Johnny Sequoyah è la protagonista di Ben - Rabbia Animale, la nuova pellicola horror. L’attrice ha interpretato Audrey Bishop nella serie tv Dexter: New Blood con Michael C. Hall. Nel cast della pellicola anche Jessica Alexander e Troy Kotsur. Dietro la macchina da presa Johannes Roberts.

Intervistato in esclusiva da Bloody Disgusting, il regista britannico ha dichiarato: “All'inizio era una preoccupazione enorme, ed è stato un vero problema dare il via libera al film. Perché ci chiedevamo: il pubblico si rivolterà contro di noi? Si sentiranno dispiaciuti per Ben? Abbiamo ottenuto il via libera e siamo andati avanti e l'abbiamo fatto”.

Johannes Roberts ha aggiunto: “La cosa difficile era creare uno scimpanzé che non facesse pensare ‘Questa gente è pazza ad avere questo mostro nella loro casa’. Quella è stata probabilmente la mia più grande preoccupazione di tutto il film”. Il regista ha proseguito: “Perché una volta che questo entra nella mente delle persone, è molto difficile seguire il resto del film. Dovevi innamorarti di Ben fino a un certo punto e poi esserne terrorizzato”. Tra le pellicole del regista troviamo 47 metri e Resident Evil: Welcome to Raccoon City.

Eagle Pictures ha diffuso una breve descrizione del film: “Un horror inquietante che trascinerà lo spettatore in un crescendo di tensione, dove l’orrore diventerà sempre più reale e la sopravvivenza sarà l’unica via d’uscita”. Il trailer del lavoro è visibile in apertura. La pellicola debutterà nelle sale cinematografiche statunitensi il 9 gennaio 2026, nessuna notizia ufficiale per quanto riguarda la data di distribuzione sul mercato italiano.