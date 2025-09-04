A più di 20 anni dal debutto sul grande schermo del film del 2002, il regista e produttore cinematografico diventato leggendario con Trainspotting ha riportato il pubblico nelle atmosfere cupe e devastanti di un’Inghilterra segnata dall’apocalisse. L’ultimo capitolo arrivato nelle sale ha dimostrato che i sequel possono ancora avere senso. Ed è solo l’inizio: questo nuovo film inizia una trilogia che proseguirà con 28 Years Later: The Bone Temple, in Italia 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa. L’horror post-apocalittico diretto da Nia DaCosta uscirà il 15 gennaio 2026 e si è appena in un primo trailer ufficiale, che vi facciamo vedere qui

Dopo oltre vent’anni dal debutto sul grande schermo con il film del 2002, Danny Boyle (mitico regista e produttore cinematografico britannico diventato leggendario con Trainspotting) ha riportato il pubblico nelle atmosfere cupe e devastanti di un’Inghilterra segnata dall’apocalisse con 28 Years Later, in Italia uscito con il titolo di 28 anni dopo. L’ultimo capitolo arrivato nelle sale, recensito come una delle migliori esperienze cinematografiche dell’anno, ha dimostrato che i sequel possono ancora avere senso. Ed è solo l’inizio: questo nuovo film ha iniziato infatti una trilogia che proseguirà con 28 Years Later: The Bone Temple, in Italia 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa. L’horror post-apocalittico diretto da Nia DaCosta su una sceneggiatura firmata da Alex Garland uscirà il 15 gennaio 2026 e si è appena in un primo trailer ufficiale (che potete guardare nel video che trovate in alto, nella clip posta in testa a questo articolo).

Una saga che continua con nuove atmosfere e vecchi ritorni

Il film 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa (in originale: 28 Years Later: The Bone Temple) è stato girato immediatamente dopo il capitolo precedente e segna il ritorno di un volto attesissimo: Cillian Murphy. Accanto a lui troviamo Alfie Williams e Aaron Taylor-Johnson, in un cast che promette tensione e intensità. Le prime sequenze rilasciate sui canali social del progetto mostrano come il vero fulcro narrativo sia lo scontro tra il dottor Ian Kelson, interpretato da Ralph Fiennes, e il crudele Jimmy Crystal, portato in scena da Jack O’Connell. Una contrapposizione destinata a dominare il secondo film, pur rimanendo soltanto un passaggio verso l’inevitabile conclusione della trilogia.

Il culto e il tempio

Il nuovo episodio della saga cinematografica, 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa (in originale: 28 Years Later: The Bone Temple), si addentra nella storia di un culto oscuro, introdotto solo in parte nel precedente film, che avrà come avversario il guardiano del “Tempio delle ossa”. Questo conflitto, ricco di tensione e mistero, prepara il terreno al terzo capitolo che chiuderà la saga. A occuparsi nuovamente della sceneggiatura è Alex Garland, mentre Danny Boyle, stavolta, rimane in veste di produttore. Le prime anticipazioni parlano di un epilogo capace di scioccare lo spettatore.

Le prime reazioni del pubblico

Anche se bisognerà attendere ancora per scoprire come si evolveranno le vicende dei protagonisti di 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa (28 Years Later: The Bone Temple), alcuni fortunati hanno già potuto assistere a proiezioni di prova. Le anteprime hanno suscitato entusiasmo e valutazioni positive, tanto da far ipotizzare un’accoglienza calorosa anche per la conclusione della trilogia. Qualcuno ipotizza persino che il buon esito delle preview possa accelerare i tempi di distribuzione, anche se al momento resta confermata la data ufficiale di gennaio 2026.

Un percorso verso la fine

Con 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa (28 Years Later: The Bone Temple), Danny Boyle e Alex Garland continuano a tessere la trama di una storia che si prepara a un gran finale. L’attesa è lunga, ma le prime immagini, il trailer e le testimonianze di chi ha avuto la possibilità di assistere a spezzoni del film lasciano intravedere un progetto ambizioso, che promette di mantenere viva la tensione fino al capitolo conclusivo. Non rimane che aspettare il 15 gennaio 2026, data in cui uscirà nelle sale 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa.