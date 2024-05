28 Years Later, il sequel zombie uscirà a giugno 2025

La data precisa è quella del 20 giugno 2025: allora potremo vedere sul grande schermo il tanto atteso progetto che riprende la saga incominciata nel 2002 con il film intitolato “28 giorni dopo”. Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson e Ralph Fiennes sono pronti a recitare in questo seguito, che si preannuncia già un cult (come del resto i suoi predecessori)

28 Years Later uscirà al cinema la prossima estate, per l'esattezza il 20 giugno 2025.



In Italia probabilmente il titolo verrà tradotto come 28 anni dopo (dato che tutti i film precedenti hanno avuto questo tipo di traduzione, a partire da 28 days later tramutato in 28 giorni dopo).

Dal giugno 2025 potremo finalmente vedere sul grande schermo il tanto atteso progetto che riprende la saga incominciata nel 2002 con il film intitolato 28 giorni dopo.

Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson e Ralph Fiennes sono pronti a recitare in questo seguito, che si preannuncia già un cult (come del resto i suoi predecessori).

A produrre la pellicola c’è Sony Pictures.

I dettagli della trama sono ancora segreti, tuttavia si sa che il copione è stato scritto da Alex Garland (autore anche della sceneggiatura del primo film). Questo nuovo lungometraggio fa parte di una prossima trilogia per la quale è in trattativa la regista statunitense Nia DaCosta, che si dovrebbe occupare della regia del secondo film della serie cinematografica. Per quanto riguarda 28 Years Later, lo dirigerà ancora una volta Danny Boyle.