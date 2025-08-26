È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nelle sale a partire dal 16 ottobre sotto l’egida di Eagle Pictures. Si tratta di una nuova interpretazione del coming-of-age con Squali, film diretto da Daniele Barbiero. Al centro della storia ci sono due interpreti agli antipodi: da una parte un giovane attore che ha conquistato il pubblico televisivo con serie di grande successo come Baby e Prisma, dall’altra la star hollywoodiana con una carriera pluriennale e ruoli iconici che ne hanno consacrato la fama a livello internazionale

Il cinema italiano si appresta a presentare una nuova interpretazione del coming-of-age con il film Squali, pellicola diretta da Daniele Barbiero che approderà nelle sale a partire dal 16 ottobre 2025 sotto l’egida di Eagle Pictures e di cui nelle scorse ore è uscito il trailer (che trovate nel video in testa a questo articolo).

Al centro della storia ci sono due interpreti agli antipodi: da una parte Lorenzo Zurzolo, giovane attore che ha conquistato il pubblico televisivo con serie di grande successo come Baby e Prisma, dall’altra James Franco, star hollywoodiana con una carriera pluriennale e ruoli iconici che ne hanno consacrato la fama a livello internazionale. Squali si propone di unire introspezione adolescenziale e respiro globale, osservando da vicino le sfide, le scelte e le pressioni che accompagnano il passaggio all’età adulta.

Dietro la macchina da presa: produzione e regia

Squali rappresenta il debutto di Daniele Barbiero alla regia di un lungometraggio cinematografico, dopo anni di esperienza nella realizzazione di cortometraggi, web series e videoclip. Il film trae ispirazione dal libro Gli squali di Giacomo Mazzariol, pubblicato da Einaudi, e la sceneggiatura è stata curata da Mauro Graiani. La produzione è frutto di una collaborazione internazionale: Camaleo si unisce a Eagle Pictures, con la coproduzione di Neo Art Producciones dalla Spagna e Agresywna Banda dalla Polonia. La realizzazione ha beneficiato del sostegno di diversi enti pubblici, tra cui il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, la Regione Lazio attraverso Lazio Cinema International (PR FERS Lazio 2021-2027), la Regione del Veneto nell’ambito del PR FERS 2021-2027 e la Fondazione Veneto Film Commission, garantendo così un supporto concreto al progetto dall’inizio alla fine.

Il cast: giovani talenti e star internazionali

Oltre ai protagonisti principali, Lorenzo Zurzolo e James Franco, il film annovera nel cast nomi come Francesco Centorame, Ginevra Francesconi, Greta Fernández, Federica Baù, Gabriele Rollo e Francesco Gheghi. L’insieme di attori provenienti da esperienze e contesti differenti contribuisce a costruire un ritratto credibile e stratificato della gioventù contemporanea, unendo freschezza e carisma a una presenza internazionale in grado di rendere la narrazione più ampia e riconoscibile anche al di fuori dei confini nazionali.

Trama: tra provincia veneta e frenesia della capitale

La vicenda di Squali si muove tra la calma apparente della provincia veneta e il ritmo frenetico di Roma, creando un contrasto tra l’intimità dei piccoli centri e l’energia della metropoli. Il protagonista Max, interpretato da Lorenzo Zurzolo, osserva il mondo con uno sguardo disincantato, tra noia adolescenziale e ambizioni personali. L’incontro con Robert Price, interpretato da James Franco, diventa catalizzatore di conflitti e scoperte che segnano il passaggio all’età adulta. La regia di Barbiero punta a una messa in scena potente, con un linguaggio visivo che accompagna la riflessione sulle pressioni sociali e sull’urgenza delle scelte, raccontando così il futuro e le inquietudini di un’intera generazione.

Trailer e prime anticipazioni

In vista dell’uscita prevista il 16 ottobre 2025, Eagle Pictures ha diffuso il trailer italiano, offrendo al pubblico un assaggio della tensione emotiva e della forza visiva del film. Il trailer introduce gli spettatori al mondo dei personaggi e ai rapporti complessi tra di loro, senza anticipare i momenti chiave della storia, alimentando curiosità e attesa. Squali si presenta così come un’opera che coniuga il racconto della crescita personale a un respiro internazionale, pronta a lasciare il segno nel panorama del cinema italiano contemporaneo.

