È uscito il trailer ufficiale di Dream Eater, il film horror di genere found footage prodotto dal regista Eli Roth.

Proprio Roth ha svelato in prima persona il video che anticipa ciò che vedremo nell’attesissimo film dell’orrore. Il nuovo lungometraggio, che sarà distribuito attraverso l’etichetta The Horror Section di proprietà di Roth, è un found footage canadese che, a detta del regista e produttore, possiede un potere di spavento fuori dal comune.

Dalla finta anteprima a un vero incubo cinematografico il passo è breve. Solo pochi giorni fa, Roth aveva diffuso The Piano Killer, un finto trailer che precede l’uscita nelle sale del primo titolo distribuito dalla neonata The Horror Section, un marchio nato per dare spazio a opere di genere audaci, radicali e lontane dagli schemi rassicuranti degli horror per adolescenti. Poi è toccato nelle scorse ore al secondo progetto annunciato: Dream Eater, destinato a uscire in sala dopo Jimmy and Stiggs. Il film, realizzato in stile found footage, si rifà ai classici del genere e promette, secondo Roth, di generare autentico terrore.

Questo secondo tassello nella strategia di The Horror Section sta componendo un puzzle sempre più variegato e interessante.

Il film rappresenta la seconda acquisizione dell’etichetta cinematografica per amanti dell’horror di Eli Roth. Il primo film acquisito è stato il sopracitato Jimmy and Stiggs di Joe Begos, un alien freakout splatter la cui uscita in sala è prevista per il 15 agosto 2025. Con questo nuovo titolo, Eli Roth conferma la volontà di individuare opere capaci di lasciare un segno nella scena horror contemporanea, puntando su creatività estrema e impatto emotivo.



Potete guardare il trailer ufficiale del film horror Dream Eater nel video che trovate in alto, nella clip posta in testa a questo articolo.

Trama: un viaggio nella paura

Chi ha temuto opere come The Blair Witch Project o il primo Paranormal Activity troverà in Dream Eater una tensione simile. Prodotto in Canada e già vincitore di numerosi premi dedicati al cinema di genere, il film è scritto e diretto da Jay Drakulic, Mallory Drumm e Alex Lee Williams, con Drumm e Williams anche nel ruolo dei protagonisti. L’uscita statunitense è fissata per il 24 ottobre, in perfetta sintonia con la stagione di Halloween.

La storia segue Mallory, regista di documentari, che si reca con il fidanzato Alex in una baita isolata tra le montagne per documentare i violenti disturbi del sonno di lui. Con il peggiorare della condizione, la donna inizia a sospettare che dietro ci sia qualcosa di molto più oscuro. Con l’intensificarsi degli incubi crescono anche i momenti di puro terrore, fino a un epilogo che non concede tregua.

Il ricordo di Roth e il confronto con i grandi classici

Eli Roth ha raccontato di aver provato sensazioni simili solo di fronte a capisaldi dell’horror moderno: “Ricordo con estrema chiarezza tutti film che mi hanno davvero terrorizzato. Mi ricordo che ero sulla 25th Street a New York quando il mio amico Kevin Foxe mi dette la VHS di un film che aveva prodotto e che era appena stato preso al Sundance, intitolato The Blair Witch Project. E quella notte dovetti dormire con le luci accese. Ricordo di aver visto uno screener di Paranormal Activity durante le riprese di Bastardi senza gloria nel mio appartamento di Berlino, e mi sono così spaventato che ho dovuto passarlo a Quentin (Tarantino, ndr) per traumatizzare anche lui. E poi è arrivato Dream Eater, che ho guardato da solo, a casa mia, con le luci accese perché era davvero spaventoso. Era molto tempo che un film non mi terrorizzava davvero a un livello che avevo quasi dimenticato. Quello che questi filmmaker hanno fatto non è solo degno di nota a livello di film a basso budget fai da te: sono riusciti a trovare il santo graal dell'horror, ovvero fare un film che spaventa moltissimo. Ne sono stato così travolto che ho mandato il film a tutti i componenti di The Horror Section e siamo stati tutti d'accordo che fosse quello giusto. Credo che Dream Eater sarà il film più spaventoso dell'anno e ha davvero il potenziale di essere il prossimo Paranormal Activity o Blair Witch Project”.

Il successo nei festival e la produzione

Dream Eater è il secondo lungometraggio firmato dal trio Drakulic, Drumm e Williams che opera sotto il marchio Blind Luck Pictures. L’opera ha conquistato attenzione grazie alla diffusione virale su #HorrorTok e ai riconoscimenti ottenuti nei festival, tra cui il premio come miglior lungometraggio all’H.P. Lovecraft Film Festival di Portland, in Oregon.

Gli autori hanno spiegato il percorso che li ha portati a realizzare il progetto: “Eravamo stanchi di aspettare il permesso di girare il nostro prossimo film, così abbiamo messo tutto in gioco e lo abbiamo realizzato da soli, con l’aiuto di una troupe piccola ma determinata, immersi nelle innevate montagne Laurenziane. Ora, poter collaborare con il maestro dell’horror Eli Roth e con l’incredibile squadra di The Horror Section per portare Dream Eater al pubblico di tutto il mondo è molto più di un sogno che si avvera… È un incubo realizzato, nel miglior modo possibile”.

Distribuzione e accordi commerciali

Il film è stato finanziato e prodotto esecutivamente da Vortex Media, che si occuperà anche della distribuzione canadese. L’accordo è stato chiuso da Jon Schnaars e Connor DiGregorio per The Horror Section, con Justin Rebelo e Bill Marks in rappresentanza di Vortex Media.

Bill Marks, presidente esecutivo di Vortex Media, ha dichiarato: “Sono molto felice di vedere il nostro secondo film con i talentuosi filmmaker di Blind Luck trovare un sostenitore come The Horror Section di Eli Roth. È il tipo di opera audace e capace di ridefinire il genere che intendiamo sostenere, e siamo entusiasti di presentarla al pubblico canadese”.

