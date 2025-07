Dangerous Animals: clip esclusiva dello shark-horror di Sean Byrne

Dopo Longlegs, i produttori tornano con Dangerous Animals, horror australiano di Sean Byrne (The Loved Ones, The Devil’s Candy) che fonde thriller psicologico e shark movie. Dal 20 agosto al cinema con Midnight Factory (Plaion Pictures) e Blue Swan. Guarda la clip esclusiva : Zephyr (Hassie Harrison) finisce nella barca/snuff di un serial killer cinefilo (Jai Courtney). L’oceano è la sua trappola

“Dangerous Animals”: la clip esclusiva che ti trascina al largo

Che suono fa la paura quando arriva in scia, tra il fruscio della tavola da surf e il ronzio di una videocamera? Lo scopri nella clip esclusiva di Dangerous Animals, il nuovo film disturbante di Sean Byrne, autore di culto per chi ama l’horror che morde e non lascia andare (The Loved Ones, The Devil’s Candy). L’anteprima arriva mentre il film si prepara a sbarcare nei cinema italiani dal 20 agosto con Midnight Factory, etichetta di Plaion Pictures, e Blue Swan. Oceano, squali, sadismo e uno psicopatico che usa il mare come studio cinematografico: benvenuto a bordo.

Dopo Longlegs, un altro incubo dai produttori che amano l’oscurità

Il successo di Longlegs ha riacceso la sete di horror psicologico estremo, e il team dietro quel fenomeno torna a frugare nelle cantine della mente umana con Dangerous Animals. Qui l’orrore non arriva solo dalle profondità marine: nasce dall’occhio umano che decide cosa riprendere, cosa sacrificare, cosa rivedere in loop. È lo sguardo malato di Tucker, un uomo che ha trasformato il turismo d’avventura in catena di montaggio per snuff movie.

Zephyr: fuggire da sé, finire in gabbia

La protagonista è Zephyr, interpretata da Hassie Harrison (la Laramie di Yellowstone), surfista inquieta che vola in Australia per staccare la spina da relazioni e complicazioni emotive. Un incontro notturno con Moses (Josh Heuston, visto in Dune: Prophecy e Thor: Love and Thunder) sembra aprire la porta a un’estate libera, salata, quasi romantica. Ma la mareggiata cambia direzione: Zephyr viene rapita.

Tucker: serial killer, guida “tra gli squali”… e regista dell’orrore

A sequestrarla è Tucker, interpretato da Jai Courtney (da Terminator: Genisys a The Suicide Squad). Apparentemente è una guida locale che accompagna turisti a caccia di adrenalina tra gli squali australiani. In realtà è un fanatico del cinema dell’orrore che filma – per suo consumo privato – esecuzioni in mare aperto. Le sue “escursioni” finiscono con donne gettate in acqua in zone infestate, riprese mentre vengono dilaniate. Il risultato? Snuff personali da rivedere, catalogare, idolatrare.

Shark movie + torture voyeur: il mix disturbante di Byrne

Sean Byrne mescola il survival marino del classico shark movie con il sadismo psicologico caro al cinema della crudeltà. Guarda la clip esclusiva: già dai primi minuti capisci come la barca di Tucker funzioni da set chiuso – corridoi stretti, luci intermittenti, attrezzatura subacquea, videotape – e da trappola senza uscita. Il mare attorno è vasto, ma l’inquadratura ti stringe addosso. È qui che Byrne lavora sulla tensione: non jump scare, ma attesa, sfiancamento, controllo.

Dal punto di vista della vittima

Uno degli elementi più inquietanti è la gestione dello sguardo. Tucker filma. Noi guardiamo le sue riprese, ma anche la reazione di Zephyr mentre intuisce il destino riservato alle precedenti vittime. Il film gioca con i livelli di visione (chi filma? chi guarda chi?), portando lo spettatore a chiedersi se stia partecipando, complice, all’atto stesso di consumo della violenza.

Sopravvivere è riscrivere il copione

La domanda che regge il film: Zephyr resterà “materiale d’archivio” o riscriverà la sceneggiatura? Se The Loved Ones mostrava quanto il controllo domestico potesse farsi tortura, qui Byrne estende il concetto all’ambiente naturale: il mare diventa strumento, come una casa-laboratorio senza pareti. Aspettati morsi, catene, telecamere d’azione, e una protagonista costretta a usare onde, corrente e istinto per ribaltare il ruolo di vittima designata.

Perché vedere Dangerous Animals (anche se gli shark movie non ti piacciono)