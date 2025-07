Un mito nordico viene scatenato (di nuovo) nel sequel d’azione della piattaforma di streaming. Dopo il film norvegese del 2022, Netflix punta tutto su un proprio franchise a base di mitologia leggendaria dei troll ma con la struttura classica dei monster movie. Il film originale è stato il più visto tra quelli non in lingua inglese mai distribuiti sulla piattaforma all’epoca. I personaggi principali — Nora, Andreas e Kristoffer — tornano tutti nel sequel, così come il regista Roar Uthaug. Ecco il video che anticipa ciò che vedremo

È uscito nelle scorse ore il teaser trailer del film di Netflix che punta ancora sulle leggende norvegesi, l’attesissimo Troll 2.



Un mito nordico viene scatenato (di nuovo) nel sequel d’azione della piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Dopo il film norvegese del 2022, Netflix punta tutto su un proprio franchise a base di mitologia leggendaria dei troll ma con la struttura classica dei monster movie. Il film originale è stato il più visto tra quelli non in lingua inglese mai distribuiti sulla piattaforma all’epoca. I personaggi principali — Nora, Andreas e Kristoffer — tornano tutti nel sequel, così come il regista Roar Uthaug. I protagonisti sono ancora una volta interpretati dagli attori Ine Marie Wilmann, Kim Falck, Mads Sjøgård Pettersen e Sara Khorami.



Il nuovo troll che si risveglia

La trama ufficiale anticipa che un nuovo troll, estremamente pericoloso, si risveglia e semina il caos in tutta la Norvegia. Nora, Andreas e il Capitano Kris, ormai veterani dell'avventura, vengono coinvolti in una missione più rischiosa che mai. Per fermare la minaccia, dovranno trovare nuovi compagni e approfondire le radici storiche del loro Paese per scoprire indizi cruciali. Con il tempo contro e la distruzione che avanza, il trio dovrà affrontare sfide quasi insormontabili per impedire che la Norvegia precipiti nell’oscurità.



Tecnologia basata sulla luce UV per combattere i troll

Il sequel preannuncia anche un focus sulla tecnologia basata sulla luce UV per combattere i troll, il cui unico vero punto debole è la luce del sole. Nel cast troviamo Ine Marie Wilmann, Kim Falck, Mads Sjøgård Pettersen e Sara Khorami. Troll 2 è diretto da Roar Uthaug su una sceneggiatura di Espen Aukan, entrambi accreditati anche per il soggetto.

La Norvegia continua a offrire film molto discussi a livello internazionale: Sentimental Value di Joachim Trier — il suo primo film dopo la corsa agli Oscar con La persona peggiore del mondo del 2021— uscirà nel 2025 con distribuzione Neon. Il film è interpretato da Stellan Skarsgård, Renate Reinsve ed Elle Fanning; include anche un cenno meta a Netflix, con la trama incentrata su un famoso regista (Skarsgård) che cerca di scusarsi con la figlia attrice (Reinsve) offrendole un ruolo in un dramma autobiografico sulla loro famiglia. Il film ha debuttato con successo a Cannes 2025 ed è stato girato in Norvegia.

Tra le altre recenti uscite norvegesi si ricordano anche Sick of Myself, Bergman Island, 22 July e Out Stealing Horses, tra molti altri titoli.

Troll 2 debutterà su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) lunedì 1° dicembre 2025.

