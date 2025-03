Gli ultimi anni turbolenti di uno dei più grandi nomi della storia del fumetto saranno raccontati in un documentario che definire atteso è poco. Jon Bolerjack ha girato centinaia di ore di filmati che, a suo dire, mostrano comportamenti discutibili da parte delle persone vicine alla leggenda della Marvel. Ora sta trasformando quel materiale in un documentario, di cui ha svelato nelle scorse ore le prime immagini. Ha anche lanciato una campagna su Kickstarter per completare il film, nel quale ha già investito centinaia di migliaia di dollari

Gli ultimi anni turbolenti di uno dei più grandi nomi della storia del fumetto saranno raccontati in un documentario che definire atteso è poco. Si tratta di Stan Lee: The Final Chapter ed è il film che racconta, appunto, quel “capitolo finale” messo a titolo della vita del grande fumettista ed editore, ossia l’ultimo periodo della sua esistenza.

Il regista Jon Bolerjack ha girato centinaia di ore di filmati che, a suo dire, mostrano comportamenti discutibili da parte delle persone vicine alla leggenda della Marvel. Ora sta trasformando quel materiale in un documentario, di cui ha svelato nelle scorse ore le prime immagini, svelando un progetto segreto.



Negli ultimi anni di vita di Stan Lee, Jon Bolerjack e la sua telecamera sono diventati una presenza costante ovunque l’icona dei fumetti andasse. L’ha seguito in giro per il mondo a convention di fumetti e anteprime cinematografiche, catturando momenti di spontaneità e conversazioni informali nella sua casa di Hollywood Hills. Ma, secondo Bolerjack, la sua telecamera ha anche documentato episodi di cattiva condotta all'interno della cerchia ristretta di Lee.

Potete guardare il trailer ufficiale di Stan Lee: The Final Chapter nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

Lanciata campagna su Kickstarter per il film

Negli ultimi anni, Bolerjack ha lavorato per trasformare centinaia di ore di girato in un documentario che inizialmente avrebbe dovuto intitolarsi Stan Lee: The Final Years, un progetto fino a oggi rimasto segreto.

Ora ha svelato un trailer e lanciato una campagna su Kickstarter per completare il film, nel quale ha già investito centinaia di migliaia di dollari.



Una fine travagliata per Stan Lee

È noto da tempo che gli ultimi anni di vita di Stan Lee siano stati segnati da difficoltà. Un'inchiesta del 2018 pubblicata da The Hollywood Reporter ha denunciato presunti episodi di abusi nei suoi confronti, in un contesto di lotta per il controllo della sua assistenza e del suo patrimonio.

Tuttavia, secondo Jon Bolerjack, la situazione era ancora più grave di quanto emerso fino a quel momento. Sostiene infatti che Lee fosse in una condizione di rovina finanziaria al momento della sua morte, avvenuta nel novembre 2018 all’età di 95 anni.

Nel trailer vediamo un’icona ormai anziana

Il trailer del documentario mostra un’icona ormai anziana, costretta a partecipare a sessioni di autografi dei fumetti nonostante la stanchezza evidente.

Sebbene il filmato non identifichi chiaramente le persone coinvolte, tra loro pare ci sia - come riporta un articolo comparso nelle scorse ore su THR - Max Anderson, ex manager di Stan Lee per gli eventi pubblici, già citato nell’inchiesta del 2018 di The Hollywood Reporter e che in passato ha respinto ogni accusa di cattiva condotta.

Un rapporto di amicizia nato da un’idea televisiva

Jon Bolerjack, appassionato di fumetti e laureato in cinema con specializzazione in documentari, ha conosciuto Stan Lee dieci anni fa tramite un amico comune. Il suo obiettivo iniziale era proporgli la realizzazione di un reality show. Lee accettò, e Bolerjack divenne presto parte del suo entourage.

Ben presto, però, il regista Jon Bolerjack si rese conto che il fitto calendario di impegni di Lee – viaggi continui e lunghe ore trascorse a firmare autografi – stava avendo un impatto pesante su di lui. Bolerjack sostiene di aver cercato di aiutarlo, per quanto possibile, pur ammettendo di aver infranto una delle regole fondamentali del documentario: mantenere un distacco dal proprio soggetto.

"Ho iniziato a considerarlo un amico, quasi un familiare, e volevo davvero essere lì per difenderlo”. afferma Bolerjack, aggiungendo di aver cercato di ridurre il carico di lavoro di Lee e di aver insistito affinché facesse più pause. "Ho fatto il meglio che potevo”.



Il consenso di Stan Lee

La figura pubblica di Stan Lee è sempre stata costruita attorno a un’immagine di entusiasmo e positività, fatto che ha reso sorprendente l’idea che potesse accettare la realizzazione di un documentario che mostrasse anche i momenti più difficili della sua vita. Tuttavia, Jon Bolerjack afferma che Lee era consapevole del progetto e lo approvava, sapendo che il reality show iniziale si sarebbe trasformato in un documentario.

"Ne ho parlato a lungo con lui, persino negli ultimi momenti della sua vita”, racconta Bolerjack. "Gli sono successe molte cose, ma non ho mai avuto la sensazione che ne provasse vergogna. Credo che volesse che tutto fosse raccontato, come un monito per il futuro”.

Potete guardare il trailer ufficiale di Stan Lee: The Final Chapter nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.