Arriva nelle sale il road-movie sequel del fortunato Est – Dittatura Last Minute. Scritto e diretto da Antonio Pisu, il lungometraggio vede come protagonista il trio originale, composto da Lodo Guenzi, Matteo Gatta e Jacopo Costantini nei panni di Rice, Pago e Bibi. Tra le nuove aggiunte al cast figurano invece Cesare Bocci, Zahcary Baharov, Alexandra Vale

Tornando a Est è ancora una volta un road-movie basato su una storia vera, fra risate, nostalgia e colpi di scena: si svolge 2 anni dopo gli eventi del primo film, nel 1991, quando il muro di Berlino è ormai crollato ma le tensioni internazionali continuano a esistere. I tre amici di Cesena intraprenderanno un nuovo viaggio ricco di incontri, questa volta in Bulgaria, dove per una serie di strane circostanze verranno scambiati per spie internazionali e si troveranno ad affrontare più di un pericolo con la ingenuità e spensieratezza della loro età. Tornando a Est sarà nei cinema italiani dal 13 febbraio 2025 distribuito da Plaion Pictures. Nell'attesa, in testa all'articolo trovate una clip del film in esclusiva per il sito di Sky TG24. Nella scena, il terzetto deve fare i conti con le difficoltà di parlare e comprendere il bulgaro. Si sa, sovente il significato si perde nelle traduzione.

La trama del film

1991. Dopo la caduta del muro di Berlino, le tensioni internazionali sembrano essersi allentate; molte operazioni di spionaggio continuano però a svolgersi nell’ombra. Il SISMI (Servizio Informazioni Sicurezza Militare Italiana) è sulle tracce di Natalino Franchi e Luigi Rampelli: quest’ultimo, grazie alla sua posizione di prestigio all’interno dell’Aeronautica Militare Italiana, sta trafugando insieme all’amico informazioni sensibili da rivendere ai servizi segreti bulgari e al KGB. Pago, Rice e Bibi sono invece tornati alle loro vite a Cesena dopo il viaggio in Romania di qualche anno prima: Pago continua il suo lavoro di guida turistica trascorrendo gran parte del suo tempo nella Repubblica di San Marino. Rice lavora presso una piccola banca mentre Bibi ha da ormai sei mesi una relazione epistolare con una ragazza bulgara di nome Yuliya che non ha mai incontrato e che aiuta economicamente inviandole saltuariamente piccole somme di denaro. Incoraggiato dagli amici, parte insieme a Pago e Rice per un viaggio verso Sofia con l’intento di conoscere finalmente la ragazza. Yuliya però nasconde un segreto: da diverso tempo sta cercando il modo di riscattare Mariya, una sua amica ingannata dalla malavita bulgara e costretta a prostituirsi in Italia. Al fine di riscattarla, Yuliya funge da intermediaria tra la criminalità balcanica e lo stesso Natalino Franchi, arrivato a Sofia per concludere lo scambio delle informazioni e pedinato a sua insaputa dal SISMI. Giunti a loro volta nella capitale bulgara, Pago, Rice e Bibi irrompono proprio nel mezzo di questi equilibri delicati, facendo nascere così una spirale di equivoci che faranno apparire i tre cesenati come spie internazionali. Coinvolti nuovamente in una serie di sfortunate coincidenze, vivranno un viaggio ricco di incontri, emozioni e colpi di scena. Un film alla scoperta di un passato recente poco conosciuto in un paese che ci affascina ancora oggi per il suo mistero e per l’indomito orgoglio del suo popolo.

I personaggi

Rice (Lodo Guenzi)

Andrea Riceputi detto Rice. Ventisei anni, capelli lunghi, scuri e un aspetto confortante. È il migliore amico di Pago dalla scuola elementare. Con la sua telecamera riporta e conserva il ricordo di ciò che vive. Le sue vere passioni sono la storia e la politica. Insieme a Pago viaggia in paesi lontani, con costumi e tradizioni il più possibile diversi da quelli italiani.

PAGO (Matteo Gatta)

Maurizio Paganelli, in arte Pago. Ventisei anni, occhi castani e sguardo deciso. Vive a Cesena da quando è nato, ma la città è troppo piccola per lui. Lavora come guida turistica, parla lingue diverse, ama viaggiare ed è il più grande fan della squadra di calcio Cesena.

BIBI (Jacopo Costantini)

Enrico Boschi, alias Bibi. Ventisei anni, occhi scuri e un’enorme passione per la vita. Silvia, il suo grande amore, lo ha appena lasciato. Deve dimenticare il passato. Scoprirà l’altra parte dell’Europa a sue spese, vivendo un’avventura oltre ogni aspettativa.