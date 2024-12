Una panoramica di trenta secondi sulla vita incredibile di Maria Callas, tanto dura l'ultimo teaser trailer di Maria, la pellicola di Pablo Larraín con Angelina Jolie nei panni della divina cantante lirica, caricato online da MUBI Canada - piattaforma di streaming che ha iniziato a distribuirlo in esclusiva solo sul territorio canadese.

Il lungometraggio, come è noto, arriverà in Italia, nelle sale cinematografiche, dal 1° gennaio, grazie a 01 Distribution. Negli Usa è già disponibile in streaming all'interno del catalogo Netflix.



Il nuovo teaser di 30 secondi

A poche settimane dal debutto presso il grande pubblico di Maria, il film biografico su Maria Callas che è stato proiettato in anteprima mondiale lo scorso agosto alla Mostra del Cinema di Venezia (LA RECENSIONE), l'attenzione sull'ultima opera di Larraín è massima, come lo è quella dei fan di Angelina Jolie sulla performance dell'attrice, da molti descritta come l'interpretazione che ridefinisce la sua intera carriera.

Seguendo il principio tutto “larrainiano” per cui basta un breve periodo o un avvenimento della vita di un personaggio per descrivere la sua intera esistenza - lo ha fatto anche per i precedenti biopic dedicati a personaggi femminili, Jackie (2017) e Spencer (2021) - i trenta secondi scelti per il nuovo teaser trailer dovrebbero raccontare in maniera discreta la parabola della vita dell'artista

In realtà, dopo aver visto la clip, che passa in rassegna momenti salienti degli anni d'oro e di quelli del declino della Divina (immagini di repertorio e di fiction in cui il colore si alterna al bianco e nero), siamo invogliati a voler vedere ancora più parti di questa storia che si svolge tra i ricordi della stella della lirica e il presente ambientato nelle stanze buie, opulente e decadenti della sua casa di Parigi, nei giorni che precedettero la sua tragica fine.



Nella clip Favino e Rohrwacher

Nel teaser trailer oltre ai primi piani intensi della diva, che in questa ultima versione cinematografica ha il volto di una Jolie convocata dal regista cileno nell'età perfetta per interpretare Callas negli anni della sua maturità, ci sono anche Alba Rohrwacher e Pierfrancesco Favino, gli ultimi compagni di Maria, sempre Divina, non più Callas.

I due attori italiani sono i volti dei domestici dell'artista che nei tardi anni Settanta aveva scelto un isolamento volontario dal mondo.

Nel tentativo di recuperare la sua salute mentale e fisica, inclusa la voce compromessa nei suoi ultimi anni, Callas ebbe vicino Bruna Lupoli, la sua governante, e Ferruccio Mezzadri, il maggiordomo che diventò anche il suo chauffeur.

In una scena della clip li vediamo giocare insieme a carte, poi li vediamo a teatro in un palco, durante uno spettacolo della diva. Furono loro la sua ultima famiglia.