Le migliori dichiarazioni d’amore al cinema

Non serve dire “Ti amo”, per raccontare tutto il proprio amore. Ecco le dichiarazioni più belle della storia del cinema.

10. Quattro matrimoni e un funerale (1994)

REGIA: Mike Newell

ATTORI: Hugh Grant, Andie MacDowell, Kristin Scott Thomas

Charles (Hugh Grant) scappa dalle nozze con Henrietta (Anna Chancellor) e, sotto la pioggia, si dichiara alla donna che ama davvero, Carrie (Andie MacDowell).

«Ho capito una cosa importante: che io e il matrimonio non siamo decisamente fatti l’uno per l’altro. E ho capito un’altra cosa molto importante: mentre ero lì davanti all’altare, per la prima volta nella mia vita mi sono accorto che ero perdutamente innamorato di una donna, e che non era quella accanto a me in abito da sposa. Ma quella che è davanti a me adesso, sotto la pioggia. (....) Tu credi che, dopo che ci saremo asciugati, dopo che avremo passato un po’ di tempo insieme, tu saresti d’accordo di non diventare mia moglie? Credi che il non sposarmi sia una possibilità che potresti valutare, diciamo per il resto della tua vita?».

9. La storia fantastica (1987)

REGIA: Rob Reiner

ATTORI: Cary Elwes, Robin Wright

È una storia d’amore senza tempo, quella tra il giovane garzone Westley e la principessa Bottondoro. Ed è la dichiarazione d’amore più breve, quella contenuta nel film: «As You Wish» (“Ai tuoi ordini”). Formula d’amore con cui Westley si relaziona a Bottondoro, in quanto garzone della sua ricca famiglia, è una sorta di “Ti amo”.

8. Le pagine della nostra vita (2004)

REGIA: Nick Cassavetes

ATTORI: Ryan Gosling, Rachel McAdams

Allie Hamilton e Noah Calhoun sono due giovani innamorati. Il loro è però un amore tormentato, ostacolato dalla famiglia di lei.

Noah: «E so essere spiritoso, se vuoi. Malinconico e vivace. Superstizioso, coraggioso e... leggero sui piedi. Tutto quello che vuoi. Tu dimmi quello che vuoi e io lo sarò per te».

Allie: «Sei pazzo».

Noah: «Posso esserlo».

7. Love Actually - L’amore davvero (2003)

REGIA: Richard Curtis

ATTORI: Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson, Liam Neeson, Keira Knightley

Intreccio d’amori e di relazioni, “Love Actually - L’amore davvero” mette in scena dieci storie. E contiene una tra le più romantiche dichiarazioni di sempre, fatta da Mark a Juliet (moglie del suo migliore amico) con dei cartelloni.

“Con un po’ di fortuna per l’anno prossimo | mi fidanzerò con una di queste ragazze | ma per ora lasciami dire | senza speranza né aspettative | solo perché è Natale | (e a Natale si dice la verità) | per me, sei perfetta | e il mio cuore straziato ti amerà | finché non sarai così | Buon Natale”.

6. Dirty Dancing (1987)

REGIA: Emile Ardolino

ATTORI: Patrick Swayze, Jennifer Grey

Baby è in vacanza con la sua famiglia nelle Catskill Mountains. Qui incontra Johnny Castle, maestro di ballo per gli ospiti dell’Hotel. E sarà proprio da un ballo che il loro amore nascerà...

Johnny: «Tu non hai paura di niente! Sei coraggiosa!»

Baby: «Io? Ma se ho paura di tutto! Di tutto! Io ho paura di quello che sono, di quello che vedo, di quello che faccio e...e....e, soprattutto ho paura che se me ne andrò da questa stanza non riuscirò mai più a provare quello che provo adesso... adesso che sono qui con te…»

5. Jerry Maguire (1996)

REGIA: Cameron Crowe

ATTORI: Tom Cruise, Cuba Gooding Jr., Renée Zellweger

Jerry Maguire è un procuratore sportivo senza scrupoli, tra i migliori sul mercato. Quando si mette in proprio lo segue solamente Dorothy, giovane impiegata vedova e con un figlio, da sempre innamorata di lui. E quando dopo una pausa di riflessione Jerry prende coscienza dei suoi sentimenti, eccolo dichiararsi davanti alla famiglia di lei.

Jerry Maguire: «Ciao... Sto cercando mia moglie... Un attimo. D'accordo, ok. Ok. Se deve succedere qui allora deve succedere qui. Non ti permetto di sbarazzarti di me. Cosa mi rispondi? Un tempo era la mia specialità, lo sai ero bravo nel salotto, mi mandavano a casa e io li convincevo. E ora io proprio, non lo so... Ma stasera, per il nostro progetto, per la nostra società è stata una serata molto importante. Una serata molto, molto importante. Ma non era completa. Non era neanche lontanamente avvicinabile a una qualsiasi possibile completezza. Perché non potevo condividerla con te. Non sentivo la tua voce e non potevo ridere insieme a te. Mi manca mia... Mi manca mia moglie. Viviamo in un mondo cinico. Un mondo, cinico. E lavoriamo in un ambiente di persone fortemente competitive. Io ti amo. Tu, tu mi completi. E io dovevo proprio…».

Dorothy Boyd: «Smettila. Sta zitto. Mi avevi già convinto al ciao».

4. Alta fedeltà (2000)

REGIA: Stephen Frears

ATTORI: John Cusack, Iben Hjejle, Jack Black

Rob Gordon (John Cusack) è un esperto di musica, che non capisce molto dell’amore. Eterno Peter Pan che preferisce crogiolarsi nel sogno di un amore perfetto, anziché mettersi alla prova, nel corso del film cambia. E, la sua dichiarazione d’amore, la fa al telefono quasi farneticando.

«Ho capito che... sono solo fantasie. Chiaro? E... e risultano allettanti perché... non danno nessun problema. [...] E io sono stanco di immaginarmi le cose, perché le fantasie, per definizione, sono irreali. Quasi mai portano vere sorprese e quasi mai... soddisfano. Giusto... E mi hanno stancato. Di quasi tutto mi sono stancato... Ma mai credo che mi stancherò di te... perciò... Ora credo di capire ... ma ti aspettavi che dicessi di sì? Non lo so non ci ho neanche pensato. Chiederlo era l'importante».

3. Harry ti presento Sally (1989)

REGIA: Rob Reiner

ATTORI: Billy Crystal, Meg Ryan

Harry e Sally sono due amici che, dopo l’università, si trasferiscono a New York per inseguire le loro carriere. Ben presto, però, quel legame si tramuterà in amore. E la dichiarazione di Harry è tra le più dolci di sempre.

«Ti amo quando hai freddo e fuori ci sono 30 gradi. Ti amo quando ci metti un'ora a ordinare un sandwich. Amo la ruga che ti viene qui quando mi guardi come se fossi pazzo. Mi piace che dopo una giornata passata con te sento ancora il tuo profumo sui miei golf, e sono felice che tu sia l'ultima persona con cui chiacchiero prima di addormentarmi la sera. E non è perché mi sento solo, e non è perché è la notte di Capodanno».

2. Notting Hill (1999)

REGIA: Roger Michell

ATTORI: Hugh Grant, Julia Roberts

Will è il proprietario (divorziato) di una libreria londinese del quartiere di Notting Hill, Anna una star del cinema statunitense. Non potrebbero essere più diversi, i due. Eppure, finiscono per innamorarsi...

«La faccenda della fama non è una cosa reale sai, e non dimenticare che sono anche una semplice ragazza, che sta di fronte a un ragazzo e gli sta chiedendo di amarla».

1. Beautiful Mind (2001)

REGIA: Ron Howard

ATTORI: Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ed Harris, Paul Bettany

Ha una mente geniale, il matematico John Nash. Eppure, la sua scoperta più grande gli arriva dall’amore. Quello di Alicia.

«Ho sempre creduto nei numeri. Nelle equazioni e nella logica che conduce al ragionamento. Dopo una vita vissuta in questi studi, io mi chiedo: cos’è veramente la logica? Chi decide la ragione? La mia ricerca mi ha spinto attraverso la fisica, la metafisica, mi ha illuso e mi ha riportato indietro. Ed ho fatto la più importante scoperta della mia carriera. La più importante scoperta della mia vita. È soltanto nelle misteriose equazioni dell’amore che si può trovare ogni ragione logica. Io sono qui grazie a te. Tu sei la ragione per cui io esisto. Tu sei tutte le mie ragioni».