I 30 migliori film d'avventura

Adrenalina, batticuore, suspense e azione: ecco gli ingredienti per un’Avventura con la A maiuscola! Se si aggiunge il divano, da cui godersi comodamente le fatiche dei protagonisti, ecco che la ricetta diventa perfetta per un film d’avventura da gustarsi assieme ai pop-corn. Ecco le pellicole più emozionanti da vedere sia in solitaria sia in compagnia

Per ghiottoni di adrenalina

C’è chi ama la pace, la calma e la tranquillità e chi, invece, si pascia di azione e colpi di scena.

Quest’ultima categoria di divoratori d’adrenalina è la più grande e vorace che esista nell'albero delle specie “animali da divano e tv”.

L’uomo e, in particolare, lo spettatore sono propensi a ricercare il brivido proiettandolo sullo schermo e vivendolo così di riflesso, è per questo che il genere cinematografico che va sotto all’etichetta “Avventura” è così gettonato dai tempi dei fratelli Lumière a quelli dei Taviani, ossia oggi.

Per i tanti che fanno parte del gruppo di avventurieri da schermo, ecco una lista prêt-à-porter (anzi: prêt-à-regarder) con il meglio del cinema al cardiopalma, quello che assicura brividi lungo la schiena e cuore in gola dai titoli di testa fino al cartello THE END.

Scordatevi le parole di Lucio Battisti perché ciascuna delle pellicole a cui andrete incontro sarà un’avventura eccome! E che avventura!

Le 30 migliori pellicole di avventura

30. Rambo, 1982

REGIA: Ted Kotcheff

ATTORI: Sylvester Stallone, Richard Crenna, Brian Dennehy, Bill McKinney, Jack Starrett, Michael Talbott, Chris Mulkey, John McLiam, David Petersen, Don MacKay, Patrick Stack, David Caruso, Chuck Tamburro, Craig Wright Huston

È spesso sinonimo di film di avventura quello che fece di Sylvester Stallone un idolo incontrastato dello schermo di allora.

John Rambo è un reduce del Vietnam che non se la passa certo bene a causa di ferite psicologiche che la guerra gli ha reso profonde e assolutamente non rimarginabili.

Un giorno si reca a trovare un compagno d’armi ma scopre che è morto di cancro. Prima di ripartire s’imbatterà nello sceriffo locale che gli intimerà di andarsene ma Rambo, non intendendo certo piegarsi a un mitomane e subire le sue assurde imposizioni, declina l’invito e non lascia la cittadina, facendosi arrestare dallo sceriffo e dai suoi agenti. Da qui incomincerà l’avventura guerrigliera di Rambo che, addestrato a non soccombere in guerra, riesce a liberarsi senza difficoltà dai poliziotti e a fuggire nei boschi circostanti. Incomincerà così una delle cacce all’uomo più coinvolgenti della storia dello schermo.

Impossibile non aver mai visto questo film e ancora più impossibile, visto una volta, non avere reiterato la visione almeno un’altra decina di volte.

Visione altamente consigliata prima di partire per il campeggio.

29. All’inseguimento della pietra verde, 1984

REGIA: Robert Zemeckis

ATTORI: Michael Douglas, Kathleen Turner, Danny De Vito, Mary Ellen Trainor, Holland Taylor, Joe Nesnow, Eve Smith, Manuel Ojeda, Zack Norman, Alfonso Arau, Chachita, José Chávez

Robert Zemeckis è un marchio di garanzia se si tratta di film di avventura degni di essere visti e rivisti. È il caso di questo suo gioiellino che racconta del gioiellino messo a titolo: la preziosissima pietra verde a caccia della quale andranno la scrittrice Joan Wilder (interpretata da Kathleen Turner) e Jack Colton (Michael Douglas).

Un’avventura piena di suspense e colpi di scena che porterà lo spettatore nel bel mezzo della pericolosissima giungla colombiana.

Il film giusto per chi ama l’avventura ma prenota da quarant’anni le ferie in un alberghetto di Rapallo a pensione completa. Perché l'avventura è una forma mentis, non una forma di suicidio.

28. Stand By me – Ricordo di un’estate, 1986

REGIA: Rob Reiner

ATTORI: Wil Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman, Jerry O'Connell, Kiefer Sutherland, Casey Siemaszko, Gary Riley, Bradley Gregg, Jason Oliver, Marshall Bell, Frances Lee McCain, John Cusack, Richard Dreyfuss

Un’avventura estiva vissuta in prima persona da quattro ragazzini che trovano un cadavere durante un’escursione in mezzo al bosco vicino a Castle Rock, paesino dell'Oregon in cui abitano, si trasforma in uno dei più bei film tratti da un romanzo di Stephen King.

Gordie, Chris, Teddy e Vern sono i protagonisti di un film di avventura delicato ed emozionante che insegna molto sull’amicizia e sulla lealtà vissute dai giovanissimi in maniera ben più seria rispetto a quanto le vivano poi gli adulti.

Un bellissimo film da vedere e rivedere da soli o in compagnia, preferibilmente assieme ai vecchi amici d’infanzia.

27. Marrakech Express, 1989

REGIA: Gabriele Salvatores

ATTORI: Diego Abatantuono, Fabrizio Bentivoglio, Cristina Marsillach, Giuseppe Cederna, Massimo Venturiello, Gigio Alberti, Ugo Conti, Corinna Agustoni, Francesca Paganini, Antonio Carlucci

È uno dei film più celebri di Gabriele Salvatores e racconta di quattro trentenni che partono per l'Africa per tentare di liberare un amico che è stato incarcerato a Marrakesch poiché trovato in possesso di droga.

Con un cast che ha fatto storia composto da Diego Abatantuono, Fabrizio Bentivoglio, Giuseppe Cederna e Gigio Alberti, questa pellicola racconta una delle avventure firmate da italiani più intense che ci siano.

Da vedere prima di andare a Marrakesch anche come monito per non combinare guai…

26. Alive – I sopravvissuti, 1993

REGIA: Frank Marshall

ATTORI: Ethan Hawke, Vincent Spano, Josh Hamilton, Bruce Ramsay, John Newton, Michael Tayles, Ele Keats, Steven Shayler, Michael Sicoly, Jerry Wasserman, Chad Willett

Avventura ad alta, altissima quota. E ad alta, altissima paura…

Si tratta del celeberrimo film diretto da Frank Marshall il quale ha voluto trasporre sullo schermo un fatto realmente accaduto nel 1972 (che sfociò in un film già nel 1976): dopo l’incidente di un aereo precipitato sulle Ande, i superstiti furono costretti a cercare di sopravvivere per più di due mesi, arrivando a cibarsi dei cadaveri pur di non morire d stenti.

Una pellicola d’avventura estrema che ha fatto storia sia in materia di cinema sia in materia di sopravvivenza.

25. Old Boy, 2003

REGIA: Park Chan-wook

ATTORI: Choi Min-sik, Yoo Ji-Tae, Gang Hye-Jung, Yun Su-Kyeong, Yun Jin-Seo, Oh Dal-Su, Kim Su-Hyeon, Lee Seung-Ji, Park Myeong-shin, Ji Dae-Han, Kim Byeong-ok

Non c’è ingrediente più saporito della vendetta per una ricetta d’avventura con i fiocchi.

Dev’essere quello che ha pensato il regista Park Chan-wook, qui chef da chapeau che ci ha cucinato un manicaretto avventuroso da svariate stelle.

Il film racconta la storia di Dae-su, un uomo sposato e con una figlia ancora piccola che disonora la famiglia conducendo una vita immorale costellata di amanti, alcool e ubriachezza molesta.

Una sera viene fermato dalla polizia e arrestato ma verrà ben presto rilasciato, scomparendo poi nel nulla.

Si risveglierà in una stanza, prigioniero; scoprirà che sua moglie è stata assassinata e che proprio lui è il principale sospettato.

Vivrà nell’odio e nella sete di vendetta per quindici anni, così tanto durerà la sua prigionia, dopodiché improvvisamente verrà rilasciato. Inizierà così la caccia all’assassino della moglie e al suo misterioso aguzzino.

Un film che fa dell’avventura e della vendetta una cosa sola. Un capolavoro di nicchia da godersi tutto d’un fiato.

24. La maledizione della prima luna, 2003

REGIA: Gore Verbinski

ATTORI: Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom, Keira Knightley, Jack Davenport, Jonathan Pryce, Lee Arenberg, Mackenzie Crook, Damian O'Hare, Giles New, Angus Barnett

Un’avventura in mezzo ai mari caraibici che ha reso Johnny Depp uno dei pirati più spassosi e cool della storia dello schermo.

Siamo nel 1700 in quel dei Caraibi e la figlia del governatore viene rapita dal malvagio pirata Barbossa. Sarà Will Turner (interpretato da Orlando Bloom) a cercare di salvare l’amatissima ragazza, avvalendosi dell’aiuto di un bizzarro pirata diventato ormai sinonimo sia di “bizzarro” sia di “pirata”: il mitico Jack Sparrow!

Uno dei capitoli della saga piratesca più avventurosa e coinvolgente che ci sia, da vedere in compagnia di tutta la famiglia.

23. Kill Bill: Volume I, 2003

REGIA: Quentin Tarantino

ATTORI: Uma Thurman, David Carradine, Daryl Hannah, Michael Madsen, Vivica A. Fox, Lucy Liu, Sonny Chiba, Julie Dreyfus

Una donna si sveglia dal coma e scopre che le è stato strappato il figlio che portava in grembo. Deciderà quindi di farsi vendetta da sola, uccidendo a colpi di katana chiunque sia stato coinvolto nel rapimento del suo bambino. Il suo obiettivo finale è il Bill messo a titolo, che troverà soltanto nel Volume II.

Uno dei tanti capolavori di quell’enfant prodige di Quentin Tarantino che, anche adesso che non è più un enfant, continua a essere un prodige visionario e adrenalinico.

Questa sua avventura è davvero emozionante e dagli spiccati tratti femministi: non c’è spettatrice che non si gasi fino all’inverosimile vedendo come Uma Thurman, calata nella tutina gialla di Black Mamba, mette in scacco tutti, 88 folli compresi!

22. Into the Wild – Nelle Terre Selvagge, 2007

REGIA: Sean Penn

ATTORI: Emile Hirsch, Marcia Gay Harden, William Hurt, Jena Malone, Catherine Keener, Brian Dierker, Vince Vaughn, Kristen Stewart, Hal Holbrook, Zach Galifianakis

Per chi preferisce le avventure in solitaria, questo film fa al caso vostro (anche se potreste ricredervi su quanto possano giovarvi le avventure vissute da soli…)

Tratto dal libro di Jon Krakauer Nelle terre estreme, questa pellicola diretta da Sean Penn racconta la vera storia di Christopher McCandless, un giovane che rinuncia a tutte le sue sicurezze materiali, ai suoi agii e ai comfort per inseguire la natura selvaggia e vivere in totale simbiosi con lei.

Un film toccante e intenso che si avvale di una regia da chapeau nonché di un attore protagonista (Emile Hirsh) che sembra essere nato per questo ruolo.

Visione consigliata per chi sta partendo per il campeggio e ha deciso di concedersi qualche giorno da solo tra i boschi: dopo aver visto questo film, vi porterete appresso addirittura la suocera e il vicino di casa che vi ha fregato il tosaerba, guardare per credere!

21. Kick-ass, 2010

REGIA: Matthew Vaughn

ATTORI: Nicolas Cage, Christopher Mintz-Plasse, Aaron Taylor-Johnson, Mark Strong, Chloë Grace Moretz, Xander Berkeley, Omari Hardwick, Tamer Hassan, Lyndsy Fonseca, Clark Duke, Michael Rispoli, Adrian Martinez, Kofi Natei

Dave Lizewski è uno studente di liceo abbastanza sfigatello che nutre un’enorme passione per i fumetti di supereroi. La sua mania diventa tale da spingerlo a improvvisarsi un supereroe nella vita reale, in quel di New York. Si autoproclama così Kick-Ass e, dopo essersi procurato un costume su eBay, esce a combattere il crimine ma si ritroverà prima accoltellato da un teppista e poi investito da un’automobile.

In suo aiuto arriveranno però due tizi assai strambi avvezzi alle armi: Damon e Mindy Macready, rispettivamente un padre e una figlia che si destreggiano tra pistole e coltelli come se fossero gli stuntman di Rambo. Affiancheranno Kick-Ass nei superpanni di Big Daddy e Hit-Girl.

Un’avventura davvero super: divertente fino a farvi piangere dal ridere ma anche emozionante fino a farvi piangere e basta.

20. Papillon, 1973

REGIA: Franklin J. Schaffner

ATTORI: Steve McQueen, Dustin Hoffman, Victor Jory, Don Gordon, Anthony Zerbe, Robert Deman, Woodrow Parfrey, Bill Mumy, George Coulouris, Ratna Assan, William Smithers, Val Avery, Gregory Sierra

Il picolo criminale Henri Charriere, soprannominato Papillon, viene arrestato per un omicidio che non ha commesso. Condannato all’ergastolo e ai lavori forzati, viene trasferito sull’isola del Diavolo. È la sua condanna a morte, alla quale però non si rassegnerà mai. Una vita di inferno con il sogno di riuscire a scappar via e tornare a vivere per davvero.

19. I pinguini di Madagascar, 2014

REGIA: Simon J. Smith

ATTORI: Ben Stiller, Benedict Cumberbatch, Jada Pinkett Smith, David Schwimmer, John Malkovich, Chris Rock, Nicole Sullivan

Anche le avventure animate sono emozionanti e coinvolgenti tanto quanto quelle recitate da attori in carne e ossa, parola di Skipper, Kowalski, Rico e Soldato.

Si tratta dei quattro pinguini protagonisti di questo incredibile film che dimostra quanto gli animali siano portati a vivere avventure al cardiopalma, facendole vivere di riflesso anche al pubblico a casa.

Ad assicurare brividi da pelle d’oca (anzi: da pelle di pinguino!) sarà Skipper, il pinguino dolce e carino che odia il suo aspetto soffice e tenero perché vorrebbe invece essere considerato uno spietato membro della squadra dei pinguini d’assalto. Per dimostrare di non essere da meno rispetto ai colleghi più “ramboidi”, decide di lanciarsi in una pericolosissima missione: combattere il malvagio Octavius Tentacoli, un ex polpo invidioso diventato un umanoide geneticamente modificato che minaccia di trasformare tutti i pinguini della terra in mostri.

Se volete godervi un’avventura emozionante e altamente divertente in compagnia di tutta la famiglia, questo è il film più adatto che ci sia!

18. Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve, 2013

REGIA: Felix Herngren

ATTORI: Robert Gustafsson, Alan Ford, Mia Skäringer, Iwar Wiklander, Miglen Mirtchev, Kerry Shale

Allan Karlsson ha appena compiuto un secolo tondo tondo e nella casa di riposo in cui è ospite stanno per preparargli una festa di compleanno. Tuttavia lui preferirà scappare dalla finestra e partire alla volta di una meta ignota, prendendo per sbaglio la valigia di un corriere della malavita piena zeppa di soldi sporchi.

Si ritroverà nel bel mezzo di una caccia all’uomo epocale in cui proprio lui è la preda cercata disperatamente dal personale della casa di riposo ma ancora più disperatamente dalla mafia, che rivuole indietro i suoi soldi e giura vendetta a chi glieli ha rubati…

Un’avventura divertentissima e piena di retroscena, qui pro quo, scivoloni e situazioni esilaranti al limite dell’assurdo.

17. Ready Player One, 2018

REGIA: Steven Spielberg

ATTORI: Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Lena Waithe, T.J. Miller, Simon Pegg, Mark Rylance, Philip Zhao, Win Morisaki, Hannah John-Kamen, Ralph Ineson, Susan Lynch, Clare Higgins, Perdita Weeks, Julia Nickson

Il mondo reale è stato quasi del tutto dimenticato, in favore di una realtà virtuale che porta il nome di OASIS. Un Sistema al quale è possibile collegarsi ed essere chiunque. Al tempo stesso è però possibile prendere parte alla caccia al tesoro lanciata dal suo creatore. Questi è ormai deceduto ma vincere la sfida lanciata consentirebbe di controllare l’azienda, nel mirino di una società malvagia.

16. Sin City, 2005

REGIA: Frank Miller e Robert Rodriguez

ATTORI: Jessica Alba, Rosario Dawson, Elijah Wood, Bruce Willis, Benicio Del Toro, Michael Clarke Duncan, Carla Gugino, Josh Hartnett, Michael Madsen, Jaime King, Brittany Murphy, Clive Owen, Mickey Rourke, Nick Stahl, Marley Shelton, Arie Verveen, Makenzie Vega, Chris Warner, Rick Gomez, Tommy Nix, Frank Miller, Rutger Hauer

Sin City è, come suggerisce il nome, la città del peccato. Tutto è lecito e il film mostra le storie di alcuni personaggi. Si parte da John Hartigan, che intende proteggere Nancy dal ritorno di un killer pedofilo, Roark Junior. A questi si aggiunge Marv, energumeno con nulla da perdere, che indaga sulla morte di Goldie, prostituta di cui si era innamorato e per la cui morte viene accusato. Intanto Dwight rischia tutto pur di difendere la propria fidanzata da Jackie Boy, un violento che crede d’essere in controllo della città.

15. La Mummia, 1999

REGIA: Stephen Sommers

ATTORI: Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah, Arnold Vosloo, Kevin J. O'Connor, Jonathan Hyde, Oded Fehr, Stephen Dunham, Tuc Watkins, Omid Djalili, Aharon Ipalé, Arl Chase, Mohammed Afifi, Patricia Velazquez, Bernard Fox, Erick Avari

Nel 1719 il Faraone lanciò una maledizione su Imhotep, suo sacerdote, reo d’essersi innamorato della sua amante. Lei viene uccisa ma Imhotep è condannato a una vita eterna, mummificato. Le ricerche di Evelyn e Rick però portano alla sua rinascita, scatenando sul mondo una minaccia mortale.

14. Spider Man: un Nuovo universo, 2018

REGIA: Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman

ATTORI: Shameik Moore, Jake Johnson, Mahershala Ali, Brian Tyree Henry, Lily Tomlin, Liev Schreiber, Luna Lauren Velez, Zoë Kravitz, Nicolas Cage

Miles Morales è il nuovo Spider-Man del proprio universo. Il suo Peter Parker è deceduto ma un esperimento di Wilson Fisk ne conduce nella sua realtà molti altri. Tante versioni di Spider-Man pronte a impedire a Fisk di completare il proprio piano, così da tornare a casa, nella propria realtà.

13. Alien, 1979

REGIA: Ridley Scott

ATTORI: Sigourney Weaver, Tom Skerritt, John Hurt, Ian Holm, Veronica Cartwright, Helen Horton, Yaphet Kotto, Harry Dean Stanton

L’equipaggio di un’astronave intercetta un segnale sconosciuto, giungendo su di un pianeta dove trovano le uova di una misteriosa creatura aliena. Scopriranno troppo tardi che il messaggio era in realtà un avvertimento. Una volta rotto, l’uovo svela una letale creatura, che cresce a vista d’occhio e braccherà tutti gli occupanti della navicella.

12. Terminator, 1984

REGIA: James Cameron

ATTORI: Arnold Schwarzenegger, Michael Biehn, Linda Hamilton, Paul Winfield, Lance Henriksen, Rick Rossovich, Bess Motta, Earl Boen, Franco Columbu, Bill Paxton

La guerra tra uomini e macchine ha portato alla fine del mondo come la conosciamo. Ciò avviene nel futuro, per questo Skynet, che controlla tutti gli androidi, ha deciso di spedire nel passato una macchina di distruzione, un Terminator, per far fuori Sarah Connor, così che non possa dare alla luce John Connor, capo dei ribelli.

11. La foresta dei pugnali volanti, 2005

REGIA: Zhang Yimou

ATTORI: Takeshi Kaneshiro, Andy Lau, Zhang Ziyi, Song Dandan

Nell’anno 859 la reggenza della dinastia Tang in Cina è minata da un gruppo di ribelli, i Pugnali Volanti. Questi si oppongono alla politica imperiale corrotta. Tra i sospettati d’essere membri del gruppo vi è la ballerina cieca Mei. Il capo della milizia, Jin, decide di fingersi suo complice, liberandola dalla prigionia, così da scoprire la verità sul suo conto. Ha così inizio un viaggio nel quale l’uomo s’innamorerà della ribella, che svelerà dettagli sconosciuti sul gruppo di cui fa parte.

10. Point Break – Punto di rottura, 1991

REGIA: Kathryn Bigelow

ATTORI: Patrick Swayze, Keanu Reeves, Gary Busey, Lori Petty, John C. McGinley, James LeGros, John Philbin, Bojesse Christopher, Julian Reyes, Daniel Beer, Chris Pedersen, Vincent Klyn, Anthony Kiedis, Dave Olson, Lee Tergesen

Il capolavoro anni Novanta di Kathryn Bigelow che ha riunito sullo stesso set Patrick Swayze e Keanu Reeves ha fatto storia.

Racconta di un gruppo di surfisti in cui si infiltra un agente della polizia sotto copertura perché sospetta che si tratti della banda di rapinatori di banche che fanno colpi milionari indossando maschere di ex Presidenti statunitensi.

Questo film è un vero gioiellino che coniuga avventura e sentimenti forti quali l’amicizia e il rispetto, due degli ingredienti fondamentali di questa pellicola entrata a pieno titolo nella storia del cinema d’azione.

Da vedere per essere sempre sulla cresta dell’onda dell’avventura.

9. Vita di Pi, 2012

REGIA: Ang Lee

ATTORI: Suraj Sharma, Rafe Spall, Irrfan Khan, Gérard Depardieu, Tabu, Adil Hussain, Ayush Tandon, Andrea Di Stefano

L’avventura cinematografica più emozionante degli ultimi anni è quella che ha come protagonista Pi Patel, un giovane appartenente a una famiglia proprietaria di uno zoo. Fin da bambino i suoi occhi vedono una pasta fantastica fatta di sogno e realtà mescolati assieme.

Suo padre si troverà costretto a vendere lo zoo e a trasferirsi in Canada, viaggiando con molti degli animali da vendere sistemati nella stiva della nave. Ma un naufragio farà sì che Pi si ritrovi a vivere un’avventura in mezzo all’oceano a bordo di una scialuppa di salvataggio da dividere con alcuni degli animali, tra cui la mitica e temutissima tigre Richard Parker.

Una fiaba da Mille e una notte che vi assicurerà sogni a occhi aperti per altrettante mille e una notti!

Un film da guardare con occhi trasognati per godere appieno di una fotografia degna di un pittore straordinario nonché di una storia che affascina tutti, grandi e piccini.

8. Ritorno al futuro, 1985

REGIA: Robert Zemeckis

ATTORI: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover, Thomas F. Wilson, Wendie Jo Sperber, James Tolkan, Billy Zane, Claudia Wells, Frances Lee McCain, Marc McClure, George Di Cenzo

Si tratta di uno dei titoli cult della generazione anni Ottanta e non solo: questo capolavoro firmato Robert Zemeckis ha incantato gli spettatori di tutte le annate a venire e continua imperterrito a farlo.

Sarà perché la storia fantascientifica che racconta è tra le più divertenti ed emozionanti di sempre, sarà perché addirittura la colonna sonora è diventata di culto, sarà merito del cast eccezionale… insomma: tutti gli ingredienti di Ritorno al futuro sono talmente di prima qualità da rendere il piatto davvero succulento!

Marty McFly è il giovane protagonista che vivrà un’avventura al limite dell’immaginabile, tornando indietro nel passato e incontrando i suoi genitori da ragazzi per poi balzare in avanti nel futuro e constatare che ogni cosa variata nel passato ha causato cambiamenti devastanti, motivo per cui sarà costretto a tornare indietro per risistemare le cose.

A permettergli questi salti temporali è il mitico Doc, lo scienziato pazzoide che ha inventato una macchina del tempo modificando un'auto DeLorean.

Un film che va visto e rivisto senza mai stufarsi per godersi l’avventura più cult dello schermo targato anni Ottanta.

7. I Goonies, 1985

REGIA: Richard Donner

ATTORI: Sean Astin, Josh Brolin, Jeff Cohen, Corey Feldman, Kerry Green, Martha Plimpton, Jonathan Ke Quan, John Matuszak, Robert Davi, Joe Pantoliano, Anne Ramsey, Lupe Ontiveros, Mary Ellen Trainor, Keith Walker, Curtis Hanson, Steve Antin, Paul Tuerpe, Charles McDaniel, Elaine Cohen McMahon, Richard Donner

Ci sono film che, solo a nominarli, assicurano l’occhio lucido allo spettatore trentenne. Uno di questi è senza dubbio I Goonies, pellicola a dir poco cult che ha segnato intere generazioni di bambini, infondendo loro la voglia di avventura.

Il gruppo di ragazzini messo a titolo abita da sempre nell’amato quartiere di Goon Docks ma è improvvisamente costretto a dirgli addio perché i proprietari del club del golf adiacente intendono radere al suolo l’intera zona per costruire nuovi campi da gioco.

A poche ore della data del fatidico sgombro, i Goonies scoprono in una soffitta una vecchia mappa del tesoro risalente al ‘600 e si mettono così alla ricerca del bottino che potrebbe salvare le loro case e le loro vite.

L’occhio lucido dall’emozione è assicurato.

Un appello ai trentenni: fate vedere questo capolavoro in materia di avventura, amicizia e lealtà ai vostri figli al fine di perpetrare la tradizione dell’occhio lucido e tramandarla ai posteri. Fate che la prima parola del vostro bambino sia lo strafalcione “tracobbetti” e lo farete così vivere all’insegna dell’avventura per tutta la sua vita.

Chiudete a chiave la soffitta, però.

6. Cast Away, 2000

REGIA: Robert Zemeckis

ATTORI: Tom Hanks, Helen Hunt, Aaron Rapke, Michael Forest, Nan Martin, Dennis Letts

Uno dei film di avventura estrema più celebri dello schermo è quello che vede protagonista Tom Hanks nei panni di Chuck Noland, un agente di una compagnia di trasporti che naufragherà dopo un incidente aereo su un’isola deserta.

Qui trascorrerà quattro anni come un selvaggio, ricominciando da zero: nutrendosi di granchi e pesci, bevendo latte di cocco e trasformando un pallone nel suo compagno Wilson, con cui parlerà per non impazzire (anche se la prova lampante della pazzia è spesso il parlare con un pallone…).

Infine, ormai allo stremo delle forze e in procinto di lasciarsi andare, una nave lo salverà e lo riporterà alla vita e al mondo che aveva lasciato. Tuttavia è dura riabituarsi alla normalità dopo aver vissuto in solitaria e in situazioni estreme per quasi un quinquennio…

Un film da non perdere, un’avventura che emoziona tantissimo e fa riflettere su quanto gli agii che spesso diamo per scontati siano superflui. Un modo per riscoprire il nostro lato selvaggio, fatto anche di chiacchierate in piena notte con un pallone. Ma, se davvero lo fate, non ditelo troppo in giro.

5. Indiana Jones e i predatori dell’Arca Perduta, 1981

REGIA: Steven Spielberg

ATTORI: Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman, Ronald Lacey, John Rhys-Davies, Denholm Elliott, Alfred Molina, Wolf Kahler, Anthony Higgins, Vic Tablian, Don Fellows, William Hootkins, Fred Sorenson, Anthony Chinn, Pat Roach, Christopher Frederick

Se c’è un sinonimo di “film di avventura” quello è Indiana Jones. E se c’è un film da non perdere della tetralogia cinematografica alla quale va il merito di aver reso gettonatissima la facoltà di Archeologia, quello è il capostipite Indiana Jones e i predatori dell’Arca Perduta.

L’epopea avventurosa diretta da niente po’ po’ di meno che Steven Spielberg, infatti, è la quintessenza dell’azione. Una miscela sapientemente shakerata di brivido, suspense, colpi di scena e combattimenti corpo a corpo che hanno contribuito a definire ancor meglio il genere di avventura.

Siamo negli anni Trenta in Perù dove il professore di archeologia Henry "Indiana" Jones Junior è sulle tracce di un antico idolo della fertilità, conservato in un tempio sperduto nella giungla.

Riuscirà a impossessarsene ma ben presto lo perderà, braccato da innumerevoli antagonisti che vogliono mettere le mani su quel tesoro inestimabile.

Un film da vedere tutto d’un fiato, assieme all'intera saga dedicata al mitico Indy.

4. Jurassic Park, 1993

REGIA: Steven Spielberg

ATTORI: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Bob Peck, Martin Ferrero, Joseph Mazzello, Ariana Richards, Samuel L. Jackson, B.D. Wong

Il miliardario John Hammond è riuscito in un’impresa incredibile. Ha riportato in vita i dinosauri, decidendo di farne l’attrazione chiave di un parco divertimenti. La natura però non può essere governata e l’egoistico gesto di un singolo scatena il panico sull’isola. I dinosauri sono in libertà e tutti i presenti dovranno fronteggiare il loro peggior incubo.

3. Lo squalo, 1975

REGIA: Steven Spielberg

ATTORI: Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss, Lorraine Gary, Murray Hamilton, Carl Gottlieb, Jeffrey Kramer, Susan Blacklinie, Jonathan Filley, Ted Grossman, Chris Rebello, Jay Mello, Jeffrey Voorhees, Lee Fierro, Craig Kingsbury, Peter Benchley

Un’avventura da brivido, al limite dell’horror movie, è quella che da ormai decenni terrorizza chiunque da giugno fino a settembre, ossia nel periodo estivo fatto solitamente di bagni al mare.

Tratta da un romanzo di P. Benchley, è la storia di un terribile squalo vorace e cattivissimo che semina il panico in una baia turistica di una cittadina balneare americana.

Dopo aver divorato due bagnanti, l’intera popolazione si arma di coraggio e di arpioni per eliminare il mostro. Saranno uno scienziato, un pescatore e lo sceriffo locale a cooperare per tentare di uccidere il terrificante antagonista.

Un film che ha segnato indelebilmente la storia del cinema, in particolar modo del genere di avventura.

2. Lawrence d’Arabia, 1962

REGIA: David Lean

ATTORI: Peter O'Toole, Anthony Quayle, Alec Guinness, Anthony Quinn, Omar Sharif, Claude Rains, José Ferrer

Lawrence è un ufficiale inglese, operante al Cairo durante la Prima Guerra Mondiale. Dovrà giungere in Arabia e fare da ponte di collegamento tra arabi e inglesi contro i turchi. Si ritrova così nel suo amato deserto, dove stringe amicizie fruttuose e trasforma in guerra la rivolta degli Arabi contro i turchi, guidando i beduini verso la conquista di Damasco.

1. Mad Max: Fury Road, 2015

REGIA: George Miller

ATTORI: Tom Hardy, Charlize Theron, Zoë Kravitz, Nicholas Hoult, Riley Keough, Rosie Huntington-Whiteley, Nathan Jones, Megan Gale, Hugh Keays-Byrne, Josh Helman, Abbey Lee, Courtney Eaton

In un future apocalittico la Terra è ormai quasi del tutto divenuta un luogo inospitale. L’acqua è un bene prezioso e prerogativa di pochi. Nel deserto australiano Max è un cowboy solitario, catturato dagli uomini di Immortan Joe, boss criminale che detta legge in questa parte di mondo. Sfuggono dalle sue grinfie però le sue figlie, condotte verso un futuro migliore dalla madre. Un futuro che forse non esiste ma che, con l’aiuto di Max, proveranno a rendere reale.