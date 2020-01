I Delitti del Barlume, il cast: Enrica Guidi è Tizi

Ispirate al mondo dei romanzi di Marco Malvaldi, arrivano due nuove storie de I Delitti del BarLume , il doppio imperdibile appuntamento è con "Donne con le palle" e "Ritorno a Pineta". In prima TV lunedì 13 e 20 gennaio in esclusiva su Sky Cinema Uno , disponibili anche on demand su Sky. Nell'attesa, guarda il video con "la Tizi"

L’attesa è finita

I Delitti del BarLume tornano finalmente con due nuove storie, in prima tv vi aspettano "Donne con le palle" e "Ritorno a Pineta", in onda rispettivamente lunedì 13 e lunedì 20 gennaio 2020 alle 21.15 (disponibili anche su On Demand e in streaming su NOW TV). Nuovi casi movimenteranno la routine dell’immaginaria Pineta, nella realtà Marciana Marina sull’Isola d’Elba, siete pronti? Alla regia ritroveremo Roan Johnson e nel cast: Filippo Timi (Massimo Viviani), Lucia Mascino (Commissario Fusco), Enrica Guidi (la Tizi), Stefano Fresi (Beppe Battaglia), Corrado Guzzanti (Paolo Pasquali) e naturalmente i giovani bimbi Alessandro Benvenuti (Emo), Atos Davini (Pilade) Marcello Marziali (Gino) e Massimo Paganelli (Aldo). Oltre alle avvincenti indagini condotte rigorosamente dall’integerrimo Commissario Fusco supportato (suo malgrado?!) da tutti gli abitanti della ridente cittadina, assisteremo al gran ritorno del Viviani che, dopo le avventure o disavventure che dir si voglia, in Sud America, dovrà fare i conti con i cambiamenti intercorsi durante la sua assenza.



Lo sfogo della Tizi: il video



In attesa che il sipario si alzi su I Delitti del BarLume, c’è chi si abbandona a un piccolo sfogo, è la Tizi (Enrica Guidi) che a ragione veduta si lamenta di portare sulle sue spalle tutto il peso del BarLume, deve fare sempre tutto lei, ogni tipo di incombenza ricade su di lei, è mai possibile? E i clienti e le fatture e chi più ne ha, più ne metta, è ora di dire basta. GUARDA IL VIDEO





I Delitti del BarLume è una produzione originale Sky Italia in coproduzione con Palomar, scritta da Roan Johnson, Davide Lantieri, Ottavia Madeddu, Carlotta Massimi e Marco Malvaldi. Le due nuove storie de I Delitti del BarLume saranno disponibili anche in 4K HDR con Sky Q satellite e anche on demand su Sky e NOW TV.