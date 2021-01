Delitti del Barlume, il cast: Filippo Timi è Massimo Viviani

Il ’barrista’ Massimo Viviani (Filippo Timi) è tornato in pianta stabile a Pineta insieme agi amici di sempre: Alessandro Benvenuti, Stefano Fresi, Corrado Guzzanti, Lucia Mascino e Enrica Guidi. L’appuntamento con prima nuova storia dei delitti del BarLume è per lunedì 11 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno

"Nessun posto è come casa mia" diceva la Doroty del Mago di Oz. E per “barrista Massimo Viviani, alias Filippo Timi, casa significa Pineta. Ormai il Sudamerica con le sue maliè è un sbiadito ricordo. E quella piccola cittadina affacciata sul mare non risulta più “troppo affollata”. Anzi, la lontananza, come cantava Modugno, ha aumentato in Massimo il desiderio di condividere le giornate con il piccolo Ampelio , la Commissaria Fusco, i “bimbi” al completo, la “fumantina” Tizi il buffo Beppe Battaglia e Paolo Pasquali, logorroico e truffaldino assicuratore di origini venete.

Nello specifico, il Viviani si è e riavvicinato all'ex-suocero Emo Bandinelli, interpretato dal grande Alessandro Benvenuti. Di fronte al mare di Pineta, i due condividono la medesima passione per la pesca. D'altronde cos'altro si può fare su un'isola fuori stagione. Certo il "barrista" risulta un po' troppo chiacchierone e si sa che i pesci, preferiscono il silenzio. Tuttavia, Emo è una locomotiva che ti trascina a compiere il viaggio della tua vita, pure stando seduti davanti a una birretta, mentre la Tizzi e Beppe sono impegnati a riverniciare le pareti esterne del Barlume. Si sa, uno dei piaceri della vita del" flaneur" è stare in panciolle a commentare il lavoro altrui. Ma come sempre accade, arriva puntuale come le tasse la legge del contrappasso che in questo casa ha il volto della commissaria Vittoria Fusco (Lucia Mascino) che implacabile augura alla coppia Timi-Benvenuti "buona pesca." E anche chi non ha mai tenuto una lenza in mano, sa che si tratta di un augurio da non fare mai

Sicché, a Massimo ed Emo non resta che prodigarsi nei debiti scongiuri e prepararsi a risolvere un nuovo mistero. Perché in questa storia dei Delitti del Barlume intitolata “Mare Forza 4”, a venire a galla non saranno i pesci. E per scoprire di cosa si tratta, l'appuntamento è per lunedì 11 gennaio su Sky Cinema Uno alle 21:15