Tornano puntuali su Sky Cinema come ogni anno I DELITTI DEL BARLUME, la produzione Sky Original coprodotta con Palomar. La prima delle due nuove storie - ispirate al mondo dei romanzi di Marco Malvaldi, editi da Sellerio Editore – si intitola MARE FORZA QUATTRO e sarà in onda lunedì 11 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, disponibile anche in 4K HDR con Sky Q satellite, oltre che on demand su Sky e NOW TV.