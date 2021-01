I Delitti del barlume: i bimbi, i 4 pensionati-detective

"I Bimbi", anche da remoto, sono protagonisti delle nuove storie originali ispirate al mondo dei romanzi di Marco Malvaldi i BarLume. In onda in prima TV lunedì 11 e 19 gennaio in esclusiva su Sky Cinema Uno , disponibili anche on demand su Sky e NOW TV

Già durante le infinite partite a carte, seduti ai tavoli del Barlume, i bimbi rappresentavano la cosa più lontana dall’idea di tranquillità. Figuriamoci se, a causa dell’emergenza Covid, i fantastici quattro pensionati detective sono costretti a giocare da remoto. L’’idea parte dal filosofo del gruppo, ovvero Aldo Griffa (Massimo Paganelli) .Ma un giro di briscola o una scopetta trasportate nell’universo digitale di internet non hanno la stessa valenza, non risultano altrettanto gratificanti per gli attempati players

Così tra una “Maremma facocera”, e altre amene imprecazioni, il quartetto uretra cerca di ingannare il tempo con le videochiamate e il gaming, ma, talvolta tentare di schiacciare il tasto invio sembra una fatica più pesante di quelle affrontate dal possente Ercole. Il segnale va e viene e la mancanza di linea con conseguente freeze dello schermo potrebbe essere scambiat0 pure per una subitanea paresi. Per fortuna non è così, I nostri eroi non saranno certo nativi digitali, eppure sono pronti a dare il loro fondamentale contributo, nonostante la scarsa dimestichezza con la tecnologia, alla risoluzione dei delitti commessi in queste due nuove storie in onda l’11 e il 9 gennaio su Sky Cinema Uno (disponibili anche on demand su Sky e NOW TV)