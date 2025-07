El Jockey, un film tra corse e deliri psichedelici. La recensione

El Jockey di Luis Ortega: quando il fantino perde le redini… e se stesso

Dal 17 luglio nei cinema italiani – Con Nahuel Pérez Biscayart e Úrsula Corberó

“Il surrealismo è la magica sorpresa di trovare un leone in un armadio dove si è certi di trovare delle camicie.” Così Frida Kahlo. Così anche Luis Ortega, che prende le camicie, ci disegna sopra dei cavalli in fiamme, ci infila dentro un uomo che si crede Maradona e lo manda a galoppare nella notte di Buenos Aires con un vestito da anziana signora. Voilà El Jockey.

Dopo il successo de L’angelo del crimine, Ortega torna a flirtare con l’assurdo, il noir, il grottesco e con il sacrosanto diritto di non dover spiegare ogni singola inquadratura. E fa centro. O forse no. Ma chi se ne importa, se il film è un circo elettrico in cui cavalli, gangster, travestimenti, whisky e ketamina danzano come in una telenovela scritta da Jodorowsky sotto acido e diretta dall Almodóvar di Pepi, Luci, Bom e le altre ragazze del mucchio