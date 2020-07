Mister Paura presenta The Lodge

La rubrica dedicata al cinema del brivido ci porta alla scoperta di "The Lodge," sconvolgente horror, che rimanda alle atmosfere di "Shining", in onda, in prima tv, su Sky Cinema Suspense domenica 26 luglio

approfondimento Mister Paura presenta Thelma Nessun fiocco di neve è uguale a un altro. E nessuno è il benvenuto qui nello chalet di montagna dove è ambientato The Lodge. Un thriller siderale costruito da Veronika Franz e Severin Fiala, sulfurei architetti del terrore. La coppia di registi ci imprigiona insieme al gruppo di famiglia in un interno che si trasforma in un inferno. Perché l’inferno, come diceva Sartre sono gli altri. Un vedovo, i suoi due bambini e la sua nuova compagna sono minacciati da un’oscura presenza. L’ombra dell’Overlook Hotel incombe su The Lodge, ma non c’è nessuna stanza 237. C‘è invece, L’Annunciata, il quadro dipinto da Antonello Da Messina che abbacina come la luccicanza. C’è pure un Grady, ma non è il padre delle gemelline di Shining. E tra La Cosa di Carpenter e il pupazzo di Jack Frost, scopriremo che il paradiso è vuoto. Noi non siamo malvagi perché facciamo del male, ma facciamo del male perché siamo malvagi. Viviamo in una casa di bambola, veneriamo un simulacro di plastica. Perduti in un limbo, in un purgatorio dove il peccato si manifesta di continuo. Non resta che pregare per liberarci dal male e dal passato. Magari sulle note dell’inno cristiano su cui su chiude il film. La leggenda vuole che si tratti dell’ultimo brano suonato sul Tiitanic prima che affondasse. Ma non sapremo mai la verità