Mister Paura presenta Hole - L'abisso

La rubrica dedicata al cinema del brivido ci trasporta in Irlanda per un terrificante viaggio alla scoperta di Hole-L'Abisso in onda in prima tv Domenica 19 luglio su Sky Cinema Suspense

Cosi sulle note della celebre ballata irlandese The River Sale, scopriamo che la follia scorre ovunque. La paura è un fiume in cui tutti ci immergiamo

Mentre in tv, scorrono le immagini di Betty Boop, il male si anima. La natura si rivela matrigna e non madre. Il bosco, gli alberi, la palude sono l’anticamera dell’inferno E per scoprire la verità, bisogna strappare il velo di Maya, scavare a mani nude la terra, sprofondare nella voragine.Ma come diceva Nietzsche: “Chi combatte contro i mostri deve guardarsi dal non diventare egli stesso un mostro. E quando guardi a lungo in un abisso, anche l'abisso ti guarda dentro.”

“Fáilte” significa benvenuti in gaelico. Ma il cordiale saluto ci introduce all’abisso. Hole è un viaggio al termine della notte di un Irlanda desaturata e misteriosa. I ciotoli si trasfigurano in una frana, tra specchi deformanti e zucchero filato. Una madre è divorata dal dubbio che suo figlio non sia più suo figlio.

Il film segna l’esordio alla regia di un lungometraggio del pluripremiato sceneggiatore e regista irlandese di corti, Lee Cronin. Lee ama raccontare storie dalle tematiche forti e i cui personaggi abbiano avuto un passato difficile. L’incapacità di lasciarci alle spalle le esperienze traumatiche è la condizione più umana di tutte. Sarah ha un passato triste, caratterizzato da un compagno violento, e sebbene sia fuggita, ne porta ancora le cicatrici fisiche e psicologiche: il mostro è ancora lì, dietro alle sue spalle. Sarah è anche una madre che sta cercando di costruire un futuro luminoso per sé stessa e per suo figlio, Chris. Nell’incipit del film, Sarah e Chris hanno un rapporto positivo, almeno fino a quando nelle loro vite non piomba un’anziana signora di nome Noreen e viene scoperta la voragine nel terreno. Essendo una donna profondamente ferita, Sarah ben presto viene invasa dai dubbi. Ed è esattamente su questo che si basa il potere di questa storia. Tutto ciò che succede agisce su due livelli: o la mente di Sarah è semplicemente invasa da pensieri inquietanti, o la sua casa è infestata da qualcosa che proviene dalle profondità della terra, i Changeling. Il mito dei Changeling è un’ossessione tipicamente irlandese, basata sulla paura che i bambini possano venire scambiati. Potrebbe invece essere possibile che Sarah soffra della sindrome di Capgras, una malattia che induce a credere che un familiare sia stato sostituito da un impostore dall’aspetto esattamente identico? Si tratterebbe di un espediente terrificante e, perché capace di far leva sulla correlazione tra mito e realtà, e ci indurrebbe a capire se il mito dei Changeling sia vero o meno.

I Protagonisti di Hole-L'Abisso

Sarah O’Neill (Seána Kerslake) è una madre single in fuga da un compagno violento. Nonostante le cicatrici fisiche e psicologiche, causate dalle violenze subite, cerca di costruire una nuova vita per sé stessa e per suo figlio Chris in una nuova città, lontano dal suo passato. Il suo equilibrio mentale ed emozionale è precario, e le oscure influenze provenienti da un misterioso buco nel terreno, nascosto nelle profondità della foresta, e le inquietanti storie sulla sua anziana vicina Noreen, cominciano a mettere a dura prova la sua salute mentale. È l’unica a rendersi conto che Chris è cambiato? La storia viene narrata dal punto di vista di Sarah, siamo con lei per tutto il tempo, in bilico sul margine tra i sogni (o gli incubi) e la realtà.

Chris O’Neill (James Quinn Markey) e sua madre Sarah hanno un legame molto forte. Ma non è facile per un ragazzino capire le ragioni dietro alla separazione dei suoi genitori, o il fatto di doversi trasferire in un posto nuovo. Chris si sente solo e confuso. Comincia ad ambientarsi nella sua nuova casa e nella sua nuova scuola, si fa dei nuovi amici, costruendosi una vita che, lentamente e inesorabilmente, lo allontana da Sarah.

Noreen Brady (Kati Outinen) è la nuova vicina di Sarah e di Chris. In città la conoscono tutti. È soprannominata il ‘Walkie’Talkie’ perché spesso la vedono girare per strada borbottando tra sé e sé delle parole incomprensibili.È ritenuta responsabile della morte di suo figlio, dopo che si era convinta che fosse stato sostituito da un’entità. Quando incontra Chris, la prima volta, riconosce qualcosa in lui e si scaglia violentemente contro la macchina. Il giorno dopo questo inquietante incidente viene trovata morta in giardino, con la testa sotto terra. Ben presto Sarah comincia a pensare che la donna non fosse così pazza come sembrava.

Des Brady (James Cosmo) è l’amorevole marito di Noreen. Nonostante il dolore di aver perso suo figlio, è sempre rimasto al fianco della moglie, sebbene quest’ultima non sia mai più riuscita a riprendersi dall’esaurimento nervoso. È molto gentile nei confronti di Sarah e di Chris, ma si rifiuta di stare al gioco quando si rende conto che Sarah sta prendendo la stessa strada che gli ha portato via la sua Noreen.