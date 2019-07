Welcome Home: le foto del film

Diretto da George Ratliff, sta per uscire in tutti i cinema italiani “Welcome Home”, film americano girato in Italia con un cast composto da Aaron Paul, Emily Ratajkowski e il nostro Riccardo Scamarcio.

La storia è quella di Bryan e Cassie, una coppia americana in crisi che tenta di recuperare il proprio rapporto concedendosi un viaggio romantico in Italia. Appena arrivati nel casolare in Umbria che li ospiterà, fanno la conoscenza del loro vicino di casa, Federico, tanto affascinante quanto ambiguo. Federico viene subito attratto dalla bella Cassie e le tensioni nella coppia tornano a galla in maniera sempre più consistente. Sullo sfondo, l’utilizzo della tecnologia che sta condizionando sempre di più le nostre vite.

Il thriller è stato scritto da David Levinson ed è prodotto da Allan Mandelbaum, Tim e Trevor White per la Voltage Pictures.

A interpretare i tre protagonisti, un cast d’eccezione: Aaron Paul, l’indimenticabile Jesse Pinkman di “Breaking Bad”; Emily Ratajkowski, modella e attrice inglese molto popolare soprattutto sul web. Il vicino Federico è interpretato da Riccardo Scamarcio, perfettamente a suo agio anche con la recitazione in lingua inglese. Completa il cast Francesco Acquaroli, il Samurai della serie “Suburra”.

Il regista George Ratliff ha debuttato nel 1995 con la pellicola “Plutonium Circus”, di cui è stato anche produttore e sceneggiatore. Nel 1996 ha poi realizzato “Purgatory County” e nel 2001 il documentario “Hell House”. Nel 2007 ha diretto il thriller “Joshua” con Sam Rockwell e Vera Farmiga. Ancora un thriller nel 2015, “The Shuddering”, con January Jones.

“Welcome Home” è un thriller sensuale ricco di colpi di scena, una storia fatta di inganni, tradimenti, ossessioni, manipolazioni.