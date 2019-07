Zendaya, le foto più belle su Instagram

Nata a Oakland, California, l’1 settembre 1996, Zendaya Maree Stoermer Colema - che tutti conoscono semplicemente come Zendaya - è un’attrice, una cantante e una ballerina. Soprattutto tra le giovanissime, è una vera e propria star: sarà la sua bellezza così particolare, la semplicità che traspare da ogni foto (comprese quelle che la ritraggono sul red carpet), sarà il fatto che è stata un personaggio Disney, ma Zendaya è considerata un’eroina dei tempi moderni e un modello a cui ispirarsi.

A fare di Zendaya una star mondiale è stata la sitcom di Disney Channel “A tutto ritmo” in cui, oltre a recitare nel ruolo di Rocky Blue, la 23enne balla e canta mettendo in mostra tutto il suo talento. E pensare che tutto è cominciato nella sua stanza, con lei che registrava da sola le sue canzoni e arrivava a pubblicare nel 2001 i singoli “Swag It Out” e “Watch Me”. Una vera e propria self made woman, notata dalla Hollywood Records e approdata in libreria (nel 2013 ha pubblicato il libro “Between U and Me: How to Rock Your Tween Years with Style and Confidence”) e poi al cinema.

Papà afroamericano e mamma di origini europee, Zendaya ha partecipato al programma televisivo “Dancing with the Stars” ed è stata ingaggiata da Beyoncé per il video di “Lemonade” e da Bruno Mars per “Versace on the Floor”. Al cinema l’abbiamo vista in “Spider-Man: Homecoming”, nel drammatico “The Greatest Showman” e in “Spider-Man: Far From Home” (ora nelle sale).

Sebbene il suo account Instagram sia all’insegna del glamour (del resto, la 23enne è anche stilista per una sua linea d’abbigliamento e di scarpe), Zendaya è molto impegnata nel sociale. È infatti ambasciatrice dell’organizzazione “Convoy of Hope” e - quando ha compiuto 18 anni - al posto dei regali ha chiesto di donare soldi ai bambini poveri di Haiti, Tanzania e Filippine. Bella, brava, e con un cuore gigante.