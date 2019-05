Naomi Scott e Jordan Spence: le foto più belle della coppia

Presentato in anteprima al Festival del Cinema di Cannes, esce nelle sale l’atteso “Aladdin” di Guy Ritchie. Nel cast del nuovo live action targato Disney troviamo Mena Massoud nei panni di Aladdin e Will Smith in quelli del Genio. A interpretare la bella Jasmine la giovanissima Naomi Scott, già vista nel film “Power Rangers” del 2017 nel ruolo di Pink Ranger.

L’attrice è figlia di due pastori della Bridge Church di Woodford in Redbridge, nel Nord Est dell’Inghilterra, e ha ricevuto un’educazione molto cattolica. Proprio in chiesa pare abbia conosciuto Jordan Spence, suo marito dal giugno 2014. Pur essendo entrambi famosi (Jordan è un calciatore dell’Ipswich Town), la coppia è molto riservata e non si fa vedere spesso insieme, se non in qualche rara occasione ufficiale. In alcune interviste, Naomi ha dichiarato di essere stata fidanzata 4 anni prima di sposarsi, quindi è probabile che la loro relazione sia iniziata nel 2010. Con Jordan, l’attrice condivide l’attivismo nel volontariato e nei progetti umanitari.

Naomi Scott e Jordan Spence non hanno figli e hanno dichiarato di non avere ancora alcuna intenzione di allargare la famiglia. Sono entrambi molto giovani (hanno 26 e 29 anni) e sono attualmente impegnati nelle rispettive carriere. Jordan è un fiero sostenitore del lavoro della bella moglie e la accompagna - ogni volta che può - alle prime ufficiali. Il calciatore ha inoltre dichiarato che Naomi gli è stata particolarmente vicino quando non riusciva a trovare ingaggi dai club calcistici. Oggi è un difensore dell’Ipswich Town, squadra inglese recentemente retrocessa alla League One.

Per quanto riguarda Naomi Scott, dopo “Aladdin”, nel 2019 uscirà anche “Charlie’s Angels”, il remake del celebre telefilm degli anni 80, diretto e interpretato da Elizabeth Banks. Nel cast, oltre alla Banks, anche Kristen Stewart, Naomi Scott ed Ella Balinska, nei panni dei tre “nuovi angeli”.