Will Smith: le foto con i suoi figli Jaden, Willow e Trey

Protagonista in questo periodo del live action "Aladdin", nei panni del Genio, Will Smith continua a riscuotere notevole successo a distanza di anni dal suo debutto sul grande schermo. Attore, imprenditore e da qualche tempo anche grande appassionato di social, Will Smith è sposato da 22 anni con Jada Pinkett ed è padre di tre figli. Una famiglia unita e sempre pronta al confronto che riesce sempre a ritagliarsi del tempo libero per trascorrere vacanze insieme.

Sono tanti gli impegni della famiglia Smith ma i genitori spesso organizzano vacanze in giro per il mondo, come testimoniato dai loro account Instagram, per cementare i rapporti e non perdere di vista i propri figli. Un amore immenso quello di Will Smith nei confronti di Trey, Jaden e Willow. Il primogenito Trey è nato l’11 novembre del 1992 dal matrimonio con Sheree Zampino. La coppia è durata solo tre anni ma nonostante i tanti alti e bassi, Will Smith è riuscito a recuperare il rapporto con il figlio e ora sono anche ottimi amici. Comparso già all’età di 5 anni nel video della canzone di Will Smith “Just The Two Of Us”, ora è produttore musicale anche per i due fratelli Jaden e Willow. Nonostante sia legatissimo alla mamma Sheree Zampino, Trey ha un buon rapporto anche con Jada Pinkett, la seconda moglie di Will Smith.

Dal matrimonio con Jada Pinkett, sono nati Jaden Smith nel 1998 e Willow Smith nel 2000. Jaden ha debuttato come attore nel film “La ricerca della felicità” di Gabriele Muccino, accanto a suo padre Will, poi si è dedicato alla musica lavorando tra gli altri anche con Justin Bieber. Nel 2016 ha pubblicato ill primo album “Syre” e nel 2018 ha fatto uscire una rivisitazione chitarristica del disco, “Syre: the electric album”. Jaden Smith è anche un vero e proprio influencer su Instagram e ha anche lanciato una sua linea di abbigliamento. L'ultima arrivata di casa Smith è Willow, nata il 31 ottobre 2000. È apparsa a soli sette anni nel film “Io sono leggenda”, con protagonista proprio Will Smith, mentre tre anni più tardi ha esordito come cantante. Dopo aver firmato un contratto con l'etichetta di Jay-Z, ha collaborato con Nicki Minaj e pubblicato nel 2015 il suo primo album "Ardipithecus". Nel 2017 ha invece dato alla luce l'album "The 1st".