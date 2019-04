Will Smith e la moglie Jada Pinkett: le foto più belle

«Onestamente non credo esista un’altra donna per me che non sia lei»: queste le parole che Will Smith, 50 anni, ha dedicato alla moglie Jada Pinkett, 47. La coppia è sposata dal 1997 e oggi sono soci anche sul lavoro, con un fatturato che supera i 200 milioni di dollari. Inoltre, i coniugi Smith hanno fondato la Will and Jada Foundation, con cui raccolgono soldi per sostenere l’educazione dei bambini delle famiglie meno abbienti. Nonostante periodicamente saltino fuori notizie su un imminente divorzio, Will e Jada Smith sono innamorati più che mai. L’attore si è visto costretto a smentire più volte, attraverso i social, le voci di separazione. Il loro primo incontro risale al 1990, quando Will era già famoso per la fortunatissima serie tv “Willy - Il principe di Bel Air”. Jada si presenta ai provini per il ruolo della fidanzatina di Willy ma non viene scelta perché troppo bassa. I due però legano molto e diventano amici. Il loro primo appuntamento c’è stato però cinque anni dopo, in Messico e, la notte di Capodanno nel 1997, Will e Jada convolano a nozze a Baltimore, la città natale della donna.

La coppia ha due figli: Jaden, nato nel 1998, e Willow, nata nel 2000. Entrambi sono cantanti e Jaden è anche un’icona di stile, amato da molti brand della moda. Will Smith ha anche un altro figlio, Trey, nato dal suo primo matrimonio con l'attrice Sheree Fletcher, con cui è stato sposato dal 1992 al 1995. Quando Will e Jada hanno cominciato a vedersi, l’attore era ancora sposato. D’altronde, Will Smith e Jada Pinkett hanno sempre dichiarato di essere una coppia aperta: non si sono mai giurati fedeltà eterna e rivendicano il diritto di essere attratti da altre persone come una condizione naturale dell’essere umano. Nonostante ciò, hanno sempre negato di essersi traditi.