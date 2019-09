Mostra del Cinema di Venezia: il programma e gli ospiti di oggi 1° settembre

Da Meryl Streep a Sharon Stone, da Jude Law a John Malkovich, sono tanti i divi di Hollywood che oggi arriveranno al Festival di Venezia. Scopriamo insieme tutto quello che accadrà oggi, nel giorno di The New Pope. Segui la diretta della quinta giornata del Festival: il Liveblog

Domenica 1° settembre: i film in programma

Gioia, lacrime, risate e commozione sono solo alcune delle emozioni provate durante le proiezioni delle pellicole. Ogni anno il Festival di Venezia propone lavori in grado di arrivare dritti al cuore degli spettatori.

Scopriamo i film che verranno mostrati oggi, stando a quanto comunicato sul sito ufficiale della manifestazione che ha pubblicato la lista delle proiezioni aperte al pubblico:



Orario: 9:00

Fim: “VIVERE”

Luogo: Sala Giardino

Ingresso: con biglietto

Orario: 9:00

Fim: “OUT OF THE BLUE”

Luogo: Sala Volpi

Ingresso: con coupon

Orario: 13:00

Fim: “MAURI”

Luogo: Sala Volpi

Ingresso: con coupon

Orario: 13:00

Fim: “BIK ENEICH - UN FILS”

Luogo: Palabiennale

Ingresso: con biglietto

Orario: 14:00

Fim: “WOMAN”

Luogo: Sala Grande

Ingresso: con biglietto

Orario: 14:15

Fim: “STRATEGIA DEL RAGNO”

Luogo: Sala Giardino

Ingresso: con biglietto

Orario: 14:30

Fim: “REVENIR”

Luogo: Sala Darsena

Ingresso: con biglietto

Orario: 15:15

Fim: “MES JOURS DE GLOIRE”

Luogo: Palabiennale

Ingresso: con biglietto

Orario:16:30

Fim: “THE NEW POPE”

Luogo: Sala Grande

Ingresso: con biglietto

Orario: 16:45

Fim: “SE C’È UN ALDILÀ SONO FOTTUTO. VITA E CINEMA DI CLAUDIO CALIGARI”

Luogo: Sala Volpi

Ingresso: con coupon

Orario: 17:00

Fim: “GIANTS BEING LONELY”

Luogo: Sala Darsena

Ingresso: con biglietto

Orario: 17:00

Fim: “SODRÁSBAN (NELLA CORRENTE)”

Luogo: Sala Casinò

Ingresso: con coupon

Orario: 17:00

Fim: “NEW YORK, NEW YORK”

Luogo: Sala Giardino

Ingresso: con biglietto

Orario: 17:15

Fim: “CITIZEN K”

Luogo: Sala Perla 2

Ingresso: con coupon

Orario: 17:30

Fim: “ADULTS IN THE ROOM”

Luogo: Palabiennale

Ingresso: con biglietto

Orario: 19:30

Fim: “THE LAUNDROMAT”

Luogo: Sala Grande

Ingresso: con biglietto

Orario: 20:00

Fim: “LESSONS OF LOVE”

Luogo: Sala Pasinetti

Ingresso: con coupon

Orario: 20:00

Fim: “THE LAUNDROMAT”

Luogo: Sala Palabiennale

Ingresso: con biglietto

Orario: 21:15

Fim: “AMERICAN SKIN”

Luogo: Sala Giardino

Ingresso: con biglietto

Orario: 21:45

Fim: “WASP NETWORK”

Luogo: Sala Grande

Ingresso: con biglietto

Orario: 22:00

Fim: “WASP NETWORK”

Luogo: PALABIENNALE

Ingresso: con biglietto

Orario: 22:15

Fim: “FELLINI FINE MAI”

Luogo: Sala Pasinetti

Ingresso: con coupon

Domenica 1° settembre: gli ospiti attesi

Nelle scorse giornate numerosi volti del mondo della settima arte hanno ammaliato il pubblico, dal sex symbol Brad Pitt all’affascinante Scarlett Johansson, scopriamo ora gli ospiti attesi oggi:

Jude Law

Meryl Streep

Sharon Stone

Penelope Cruz

John Malkovich

Silvio Orlando

Gary Oldman

Sienna Miller

Spike Lee

Antonio Banderas

Matthias Schoenaerts

Edgar Ramirez

Gael Garcia Bernal

Adele Exarchopoulos

Domenica 1° settembre: gli eventi in programma

Infine passiamo agli eventi previsti per oggi. Come ogni giorno numerosi appuntamenti animeranno il Lido:

VENICE PRODUCTION BRIDGE

Ore 9.30 – 18.30, Hotel Excelsior, VGFM Area Venice Gap-Financing Market. 51 progetti europei e internazionali selezionati avranno la possibilità di ricercare finanziamenti e co-produttori durante incontri one-to-one.



Ore 9.30 – 18.30, Hotel Excelsior, BARM Area Book Adaptation Rights Market. 25 editori e agenzie letterarie europei e internazionali avranno la possibilità di proporre i diritti di adattamento cinematografico delle loro opere durante incontri one-to-one.



Ore 9.30 – 13.30 / 14.45 – 17.00, Palazzo del Cinema, Sala Pasinetti Final Cut in Venice. Proiezione 6 progetti selezionati per la settima edizione del workshop.

ANICA - FOCUS ON CHINA

Ore 10.30 – 12.30, Hotel Excelsior, Sala Stucchi Italy: Europe’s Audiovisual Bridge between USA, China and Japan



Ore 14.30 – 16.30, Hotel Excelsior, Sala Stucchi Italy, China, Japan, USA : Case Studies – Global Production and Distribution

EVENTI SPECIALI ALL’INTERNO DEL VENICE PRODUCTION BRIDGE

Ore 14.30 – 17.00, Spazio Incontri (Isola del VR) Symposium on The Art of Reviewing VR come parte del programma ufficiale de La Biennale Venice VR - Concorso



Domenica 1 settembre, ore 16.00 – 17.30 Il cinema migrante in Italia, Premio Mutti-Amm. Cerimonia di Premiazione della 11. Edizione organizzato da Associazione Amici di Giana

ALTRI EVENTI SPECIALI

Ore 11, Padiglione Italiano (Hotel Excelsior) Conferenza stampa Premio Kinéo, il premio decretato dal pubblico. Verrà presentato il progetto sulla salvaguardia del mare realizzato da UNESCO: “Ocean for all”.