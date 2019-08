Mostra del Cinema di Venezia: il programma e gli ospiti di oggi 30 agosto

Cosa aspettarci da questa terza giornata del Festival di Venezia ? Scopriamo insieme il programma di oggi, venerdì 30 agosto 2019.

Siamo ormai entrati nel vivo della 76° edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Alessandra Mastronardi, madrina dell’evento, ha incantato i fotografi giunti da ogni parte del mondo per seguire uno degli eventi mediatici più importanti e popolari a livello internazionale. Festival di Venezia: al via la terza giornata Nel corso degli anni la manifestazione è divenuta uno dei grandi punti di riferimento per il mondo della settima arte che per circa dieci giorni non può far altro che seguire con attenzione tutto ciò che accade. Nelle giornate precedenti numerose star internazionali hanno presenziato all’evento, chi arriverà oggi? Quali film verranno proiettati? Scopriamo insieme le pellicole, gli ospiti attesi e gli eventi più celebri della giornata.

@Getty Images

Venerdì 30 agosto: i film in programma

Un’altra giornata di grande cinema è pronta a coinvolgere migliaia di presenti giunti da ogni parte del mondo per il Festival di Venezia. Enorme attesa per "Seberg" con Kristen Stewart (qui potete trovare tutte le foto più belle dell'attrice), vediamo insieme il programma delle proiezioni aperte al pubblico, come segnalate sul sito ufficiale della manifestazione:

Orario: 9:00

Fim: “KHANEH SIAH AST (LA CASA È NERA)”

Luogo: Sala Volpi

Ingresso: con coupon

Orario: 9:00

Fim: “LO SCEICCO BIANCO”

Luogo: Sala Volpi

Ingresso: con coupon

Orario: 9:00

Fim: “LES ÉPOUVANTAILS!"

Luogo: Sala Giardino

Ingresso: con biglietto

Orario: 9:00

Fim: “TAPPE-HAYE MARLIK"

Luogo: Sala Volpi

Ingresso: con coupon

Orario: 13:30

Fim: “FRANCISCA”

Luogo: Sala Volpi

Ingresso: con coupon

Orario: 13:00

Fim: “VERDICT”

Luogo: Palabiennale

Ingresso: con biglietto

Orario: 14:15

Fim: “QIQIU”

Luogo: Sala Darsena

Ingresso: con biglietto

Orario: 14:30

Fim: “THE KINGMAKER”

Luogo: Sala Grande

Ingresso: con biglietto

Orario: 14:30

Fim: “THE INCREDIBLE SHRINKING MAN (RADIAZIONI BX: DISTRUZIONE UOMO)”

Luogo: Sala Giardino

Ingresso: con biglietto

Orario: 16:00

Fim: “SOLE”

Luogo: Palabiennale

Ingresso: con biglietto

Orario: 16:45

Fim: “IL SINDACO DEL RIONE SANITÀ”

Luogo: Sala Grande

Ingresso: con biglietto

Orario: 16:45

Fim: “ANDREY TARKOVSKY. A CINEMA PRAYER”

Luogo: Sala Volpi

Ingresso: con coupon

Orario: 17:00

Fim: “MADRE”

Luogo: Sala Darsena

Ingresso: con biglietto

Orario: 17:00

Fim: “MARIA ZEF”

Luogo: Sala Casinò

Ingresso: con coupon

Orario: 17:00

Fim: “THE END OF LOVE”

Luogo: Sala Giardino

Ingresso: con biglietto

Orario: 18:15

Fim: “THE PERFECT CANDIDATE”

Luogo: Palabiennale

Ingresso: con biglietto

Orario: 19:15

Fim: “J’ACCUSE (L’UFFICIALE E LA SPIA)”

Luogo: Sala Grande

Ingresso: con biglietto

Orario: 20:00

Fim: “THIS IS NOT A BURIAL, IT’S A RESURRECTION”

Luogo: Sala Pasinetti

Ingresso: con coupon

Orario: 20:30

Fim: “J’ACCUSE (L’UFFICIALE E LA SPIA)”

Luogo: Palabiennale

Ingresso: con biglietto

Orario: 21:00

Fim: ”ELECTRIC SWAN”

Luogo: Sala Giardino

Ingresso: con biglietto

Orario: 21:00

Fim: “NO ONE LEFT BEHIND”

Luogo: Sala Giardino

Ingresso: con biglietto

Orario: 22:00

Fim: “SEBERG”

Luogo: Sala Grande

Ingresso: con biglietto

Orario: 22:35

Fim: “IL SINDACO DEL RIONE SANITÀ”

Luogo: Palabiennale

Ingresso: con biglietto



@Getty Images

Venerdì 30 agosto: gli ospiti attesi

Quali star vedremo sull’ambito red carpet del Festival di Venezia? Nelle scorse ore abbiamo potuto ammirare il fascino senza tempo di Brad Pitt e la sensualità della madrina, veniamo ora ai nomi degli attori attesi in questa giornata:

Kristen Stewart

Massimiliano Gallo

Roberto De Francesco

Louis Garrel

Mario Martone

Jean Dujardin

Cecile de France

Emmanuelle Seigner

@Getty Images

Venerdì 30 agosto: gli eventi in programma

Parliamo ora dei numerosi eventi che ogni giorno animano il Lido, ecco gli appuntamenti imperdibili di venerdì 30 agosto 2019:



Ore 9.00, Cinema Astra, Sala Astra 2 Il PREMIO LUX FILM del PARLAMENTO EUROPEO inizia da Venezia il suo tour europeo, presentando i tre film in Concorso: ore 9.00 - 11.00, Cinema Astra, Sala Astra 2 VPB Market Screening: Cold Case Hammarskjöld di Mads Brügge (118’) ore 11:10 - 13:15, Cinema Astra, Sala Astra 2 VPB Market Screening: The Realmdi Rodrigo Sorogoyen (122’) 9.00 - 10:40, Cinema Astra, Sala Astra 2 VPB Market Screening: proiezione di un fim in concorso per il Premio LUX

Ore 10.00 – 13.00, Spazio Incontri (Isola del VR) VR Pitch. Presentazione dei 12 VR Immersive Story Projects / Venice Gap-Financing Market

Ore 9.30 – 18.30, Hotel Excelsior, VGFM Area Venice Gap-Financing Market. 51 progetti europei e internazionali selezionati avranno la possibilità di ricercare finanziamenti e co-produttori durante incontri one-to-one.



Ore 9.30 – 18.30, Hotel Excelsior, BARM Area Book Adaptation Rights Market. 25 editori e agenzie letterarie europei e internazionali avranno la possibilità di proporre i diritti di adattamento cinematografico delle loro opere durante incontri one-to-one.

Ore 10.30 – 12.00, Hotel Excelsior, Italian Pavilion Dialogue between Film Professionals from China and Italy organizzato da Xinhuanet Europe



Ore 17.00 – 19.00, Palazzo del Cinema, Sala Pasinetti ANICA incontra Focus China. VPB Market Screening “Focus on China”



Ore 14.00 – 16.00, Spazio Incontri (Isola del VR) Brussels XR ecosystem: cutting edge companies and regional support organizzato da hub.brussels



Ore 14.00 – 17.00, Hotel des Bains Last Money In: Shared Experience on how to fill the Final Gap organizzato da European Producers Club



Ore 14.30, Hotel Excelsior, Sala Stucchi Mastercard Panel on Cinema



Ore 16.00 – 18.00, Spazio Incontri (Isola del VR) Towards an international arthouse strategy - art house cinemas and the film industry organizzato da CICAE



Ore 17.30, Hotel des Bains Media Aperitivo Edition 2. Meet The European Industry organizzato da Creative Europe Desk Italy - MEDIA