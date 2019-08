Mostra del Cinema di Venezia 2019: programma, ospiti e notizie DIRETTA

Dopo le polemiche della giornata d'apertura, oggi si tornerà a parlare di Roman Polanski (che non verrà al Lido) per la presentazione in concorso del suo film, J'accuse (L'ufficiale e la spia) con Jean Dujardin, nel quale racconta l'Affare Dreyfus, riflettendo in parte anche la sua vicenda personale. Sotto i riflettori anche il primo dei tre film italiani in concorso, Il Sindaco del Rione Sanità di Mario Martone, che dopo il suo adattamento teatrale, porta uno dei capolavori di Eduardo de Filippo anche sul grande schermo, in un'ambientazione moderna ma rispettando appieno il testo. Per Seberg (Fuori concorso) di Benedict Andrews, torna alla Mostra Kristen Stewart, interprete nel biopic dell'attrice diventata uno dei simboli della Nouvelle Vague. Sempre Fuori concorso il documentario The Kingmaker di Lauren Greenfield sulla controversa Imelda Marcos, ex first lady delle Filippine