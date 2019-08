Mostra del Cinema di Venezia 2019: programma, ospiti e notizie DIRETTA

La quarta giornata della Mostra del Cinema di Venezia parte con un film, Citizen K, destinato a fare parlare molto in quanto il soggetto è Mikhail Khodorkovsky, uno degli uomini più ricchi della Russia, che cominciò a scontare una pena di dieci anni per evasione fiscale. Molti pensavano che la sua caduta avrebbe messo in pericolo il presidente appena eletto, Vladimir Putin ma la storia è un'altra. Poi c'è Ema di Pablo Larrain: una giovane ballerina lascia il compagno e il figlio adottato. Sembra scivolare in un mondo di dissolutezze ma in realtà ha una idea ben chiara in testa per riavere tutto. In serata arriva l'attesissimo Joker con Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz e Frances Conroy. E' un film sul nemico in generale. In questo caso il regista Todd Phillips punta sul personaggio di Arthur Fleck, interpretato da Joaquin Phoenix, per tratteggiare un uomo che cerca di trovare il suo posto nella società in frantumi di Gotham City